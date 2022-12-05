城市獵人全新劇場版明年上映　聲優維持不變　預先訂票還送這東西

以北条司的漫畫為原著改編，動畫《城市獵人》最新劇場版作品，官方於今日公開了新視覺圖與聲優等相關資訊。



《城市獵人》講述雖然好色卻又身懷絕技的主角「孟波/冴羽獠」，與個性開朗的女主角「小香」共同經營私人偵探事務所。

《城市獵人》再有新劇場版作品，明年日本上映。

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於一次次艱險的委託任務中，他們以其獨特的方式鏟除城市中的罪惡。今年作品迎接TV動畫開播35周年，新作劇場版中的主角冴羽獠將仍舊由神谷明擔綱配音演出，片尾曲也將繼續使用 TM NETWORK 的「Get Wild」。

除了先前所公開的神谷明之外，槇村香將由伊倉一惠、野上冴子由一龍齋春水、海坊主由玄田哲章、美樹由小山茉美這些過去參與動畫配音的聲優演出。

《城市獵人 新作劇場版》目前預定將於2023年推出，對於作品有興趣的人，可以繼續關注相關報導。

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