一拳超人作者漫畫改編《路人超能100》　第三季最終章正式公開

《一拳超人》作者 ONE 的漫畫原著改編《路人超能100》，在前個月上線第 3 季後迎來高潮，隨著故事逐漸受到迴響，其作官方也總算釋出第 9 話最終宣傳預告片。



根據此 30 秒的內容，可以看見最終話聚焦在大量的熱血片段，並有著會令人「淚流滿面」的畫面，可謂在熱血與角色間達到足量的平衡。

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倘若尚無看過《路人超能100》的朋友，可以大致了解這部漫畫的核心。該作講述一位擁有超能力的少年「影山茂夫」和第二主角靈幻新隆相遇後的成長故事，蘊含著豐富多彩的人性情節完全受到好評，更被譽為年度神作之一。

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