一拳超人作者漫畫改編《路人超能100》 第三季最終章正式公開
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
《一拳超人》作者 ONE 的漫畫原著改編《路人超能100》，在前個月上線第 3 季後迎來高潮，隨著故事逐漸受到迴響，其作官方也總算釋出第 9 話最終宣傳預告片。
根據此 30 秒的內容，可以看見最終話聚焦在大量的熱血片段，並有著會令人「淚流滿面」的畫面，可謂在熱血與角色間達到足量的平衡。
+13
倘若尚無看過《路人超能100》的朋友，可以大致了解這部漫畫的核心。該作講述一位擁有超能力的少年「影山茂夫」和第二主角靈幻新隆相遇後的成長故事，蘊含著豐富多彩的人性情節完全受到好評，更被譽為年度神作之一。
延伸閱讀：伊藤潤二10大經典作 毛骨悚然的童年惡夢 《富江》系列印象深刻
+41
《進擊的巨人》作者於紐約動漫展談及結局爭議 觀眾反應隨即惹哭《鏈鋸人》淀治靠兼職還債 心酸畫面流出 網笑：一言不合就開鋸吉卜力x盧卡斯影業 手繪動畫短片上架Disney+ 古古加小黑炭萌爆宮崎駿退休作？改編日本人氣兒童文學作品 引退詐欺史大整理漫畫《DAN DA DAN》宣佈動畫化 鬼之作畫與分鏡有望被封為神作《鏈鋸人》反少年漫套路卻好評不斷 分析3大魅力 血腥愛情並存
延伸閱讀：
眼鏡娘太兇！Netflix《死神 千年血戰篇》「初代護廷十三隊」全員姓名公開，網：我沒了
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】