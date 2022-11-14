《全職獵人》簡中版內容被這「符號」遮擋　慘遭和諧後竟然超洗腦

由 冨樫義博 所創作的少年熱血漫畫《HUNTERxHUNTER 獵人》，睽違近四年的時間，終於在 10 月 24 日於「週刊少年 Jump」上連載再開。不僅如此，單行本第 37 卷也在 11 月 4 日發售，許多粉絲也為此特別回頭複習了一下漫畫前面的劇情，而一名中國網友在回顧單行本第 33 卷時，意外發現許多畫面遭到和諧，且是用斗大的感嘆號「！！」來遮擋，令人感到又氣又好笑。



《HUNTERxHUNTER》大量畫面慘遭和諧

在被和諧的內容中，包括裸露的人體器官以及怪異生物，而卡金帝國國王的守護靈獸更是因為近似乳頭的身體，直接被四個感嘆號「！！」包圍，怪異的嘴與舌頭則似乎是因為塞不下感嘆號，改用刪節號「⋯⋯」代替，誇張的和諧程度簡直讓人看了個寂寞。不過除了《全職獵人》慘遭和諧之外，其他網友也表示最近重看《BLEACH 死神千年血戰篇》時也發現一堆感嘆號。

▼▼▼簡中版內容被魔性感嘆號遮擋▼▼▼

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超洗腦感嘆號「！！」，比聖光更讓人揮之不去

雖然被和諧已經是家常便飯，但過去常見的手法都是用海苔條或聖光來遮擋，使用超大感嘆號倒是相當少見，除了起到遮擋作用，還相當的魔性，讓人在看漫畫時會不時產生隨時都很驚訝的錯覺，看久了竟然覺得還蠻好笑的（？），腦海裡也瞬間被「！！」充斥，觀看情緒簡直被破壞到體無完膚，以後還是用聖光好點（當然最好是不被和諧）⋯⋯。

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