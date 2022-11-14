《鏈鋸人》反少年漫套路卻好評不斷　分析3大魅力　血腥愛情並存

10月開播動畫的《鏈鋸人》，因帥氣度爆表的作畫、不同以往的主角、難以預料的發展和每週替換的精緻ED，佔據了各動畫網站的點閱率排行第一。



究竟這部踩在少年漫畫NG線上，因過激的表現引發大量討論，並累積了高人氣的作品魅力為何？看似血腥暴力的爽片，其實有著堪比少女漫畫的愛情描寫，是怎麼回事？就讓筆者來帶你看看《鏈鋸人》這部再次打破Jump刻板印象，中毒性極高，締造少年漫畫新高度的黑暗英雄譚！

▼▼▼3點分析《鏈鋸人》魅力何在▼▼▼

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魅力之一，完全不熱血的主角

在這個充滿「惡魔」的世界裡，被已逝父親欠下的龐大債務壓的喘不過氣的少年淀治，和像狗狗一般溫順的鏈鋸惡魔波奇塔相依為命。

一人一狗（？）每天一起完成一般孩子不可能勝任的辛苦工作，一天只分食一片白多士，晚上幻想著多士抹上奶油和果醬的味道餓著肚子睡著。

這樣努力生活的淀治居然遭到背叛還被分屍，波奇塔只能自已的性命為代價，換取淀治以「鏈鋸人」的姿態復活。

由於這樣的成長背景，淀治對後來認識的同伴沒有絲毫信任。比起人類或惡魔要選哪邊，更重視「這個人會不會養我」、「能不能給我揉女生的胸」等，忠實於自己的原始慾望。

《鏈鋸人》簡直像是要一口氣打破少年漫畫月刊《Jump》知名的三個原則：友情、努力、勝利，一路往邪道少年漫畫衝去。這樣的主角究竟會在之後做出怎樣的大事？產生什麼樣的變化或成長？都相當值得期待。

之二，患難見真情

淀治乍看是什麼都沒在想，像是野生動物一般靠本能行動，讓作品開頭看起來沒什麼深度。但每當這樣的他陷入危機時，波奇塔的遺言就會浮上他的心頭：「我的心臟獻給淀治，作為交換，讓我看看淀治的夢想吧。」

這句話不斷給予他重新站起來的動力。在充滿殺戮的故事中，這樣的溫暖相處更顯珍貴。

在惡魔太過強大，使得大部分人都對死亡麻木時，有依然會為逝者流淚的角色。在所有與惡魔戰鬥的人都放棄了對未來的想像時，有依然憧憬著戀慕著他人，談著刻苦銘心戀愛的角色。

《鏈鋸人》乍看是描繪幻想世界觀下的奇人異事，其實很多橋段都和我們的生活重疊，角色的情感也很容易引起共鳴。

之三，豪華動畫製作陣容

最後但最重要的，是讓粉絲普天同慶，讓動漫迷高度關注的動畫化消息。除了擔任製作的是曾經協助完成知名作品《咒術迴戰》和《進擊的巨人》的動畫公司MAPPA，超高品質的預告和超豪華樂曲陣容，都讓動畫在播出前就已經討論度超高。

這週播出的第三集「喵子的下落」，有著電影般的分鏡、超流暢的動作戲和感人的劇情，讓二十分鐘的動畫體感只有五分鐘，看完絕對會忍不住敲碗求下一集。

開頭極高潮的第二部好評連載中！

目前《鏈鋸人》第一部「公安篇」已經完結，伏筆大部分回收並完美的收了個尾，現在正是一口氣看完的好時機。

第二部則是開頭就發生了重大轉折！有著和第一部個性和處境截然不同的主角，也能看到第一部角色的活躍，推薦給各位舊雨新知。

你喜歡黑暗英雄嗎？喜歡探討人生哲學的作品嗎？絕對不能錯過今年討論度最高少年漫畫《鏈鋸人》！

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