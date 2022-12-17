《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出時間已確定　第1話將上映特別電影版

於今年 4 月釋出首波動畫預告後，就遲遲未有相關資訊的《鬼滅之刃》第三季動畫「刀匠村篇」終於又有新消息啦！在 10 日於日本電視台播出的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》結束時，官方釋出了《鬼滅之刃 刀匠村篇》的全新視覺圖，除此之外，宣佈了動畫將在 2023 年的 4 月放送，並將舉行特別上映版的活動來迎接動畫播出！



《鬼滅之刃 刀匠村篇》第 1 話將登上大銀幕！

官方表示，《鬼滅之刃 刀匠村篇》的第 1 話將會長達1小時，這可是比「遊郭篇」第 1 話的 46 分鐘還長啊！另外，為了配合第三季動畫的播出，官方同時宣布將於 2 月 3 日開始，首先於日本推出包括遊郭篇 10、11 話以及刀匠村篇第1話的特別上映版電影，並將依序在全球超過 80 個國家上映。只能說不愧是紅遍全球的現象級動漫，能做到如此大陣仗實在是太令人驚艷了！

▼▼▼萬眾期待的《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出時間已確定！▼▼▼

+ 8

《鬼滅之刃》聲優群與製作人將前往台灣宣傳！

除了推出特別上映版的電影外，官方還將舉辦全球的舞台巡迴活動，並邀請《鬼滅之刃》的聲優們到場宣傳。台灣的部分將在 2023 年 3 月 19 日於台北舉行，屆時的卡司陣容包括，負責飾演「竈門炭治郎」的聲優 花江夏樹、「時透無一郎」的聲優 河西健吾、「甘露寺蜜璃」的聲優 花澤香菜、以及製作人 高橋祐馬。沒想到竟然能在台灣見到這些厲害的聲優們，《鬼滅之刃》的官方實在是太狂啦，在這邊已經可以預見到時的票會有多難搶了！

同場加映：《鬼滅之刃》畫風超細膩 40多種不同眼睛獨特設計 你認到幾多？

+ 15

延伸閱讀：

令人羨慕的狗生！柴柴霸佔暖爐爽睡「還掛滿足笑容」 飼主看傻：還能聽到打呼聲

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】