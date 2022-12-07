Oricon公布2022漫畫銷量排行榜　冠軍由這部拿下　累銷突破7千萬

Oricon公信榜 以日本國內為調查範圍，針對音樂、出版品等等作統計並發表的銷量排行榜，調查對象最初是以唱片為主，爾後擴及到音樂、影視與書籍三大領域。

而「漫畫」當然也在範圍內，Oricon 於前幾日於官網公布了「2022 漫畫銷量排行榜」，上榜的作品有《SPY X FAMILY 間諜家家酒》、《ONE PIECE》、《我的英雄學院》等知名大作，相信漫迷們肯定都對這些作品不陌生，就一起來看看奪冠的作品究竟是哪部吧！



日本Oricon公布2022 漫畫銷量排行榜，《SPY X FAMILY 間諜家家酒》只能屈居第三位。

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《咒術迴戰》不負眾望的拿下了 2022 年漫畫銷量排行榜的第一名，《咒術迴戰》是日本漫畫家 芥見下下 的作品，漫畫至今累積銷售突破 7000 萬，且在去年年底推出了《劇場版 咒術迴戰0》後，人氣節節攀升，而動畫第二季也將於 2023 年開播，雖然今年的銷量比去年少了一些，不過待明年第二季動畫開播後，肯定又會收穫一大批粉絲的。

而第二名則是前陣子剛完結的《東京卍復仇者》，此作品在 2022 年 7 月時，單行本累計銷量已超過 6500 萬本，也曾推出動畫與真人舞台、真人電影，討論度極高，因此佔據第二。

而第三名則是從動畫開播後，網友討論不間斷的《SPY X FAMILY 間諜家家酒》搞笑又溫馨的劇情，加上劇中擁有超能力的小女孩「安妮亞」的魅力，漫畫在去年僅有 490 萬本的銷售量，今年則來到了 1060 萬本，佛傑一家的魅力真是檔不住啊！

而連載至今已 25 年的《ONE PIECE》人氣不滅，這部經典之作紅遍全球，電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》上映後，更是收穫了無數的新粉，且近期漫畫「和之國篇」剛結束，即將邁入新篇章，不少粉絲都期待能看到這部陪伴大家童年的結局，因此 ONE PIECE 也順利的拿下了第四名的好成績。

第五名則是由《我的英雄學院》拿下，動畫至今已推出了六季，擁有超高人氣的他也與不少知名品牌合作推出商品，也和許多手遊合作，漫畫銷量穩定成長中，位居第五。

以上就是今年 Oricon 公布的 2022 漫畫銷量排行榜名單，不曉得大家喜歡的作品有沒有上榜呢？

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