《SPY×FAMILY》釋出新年賀圖　安妮亞化身成為爆萌小兔子感謝粉絲

1 月 1 日是日本的新年，有許多漫畫家都及時繪製了賀圖，來告別 2022 年並正式迎接 2023 年的到來，像是 尾田榮一郎、堀越耕平 都在Twitter（推特）釋出了新年賀圖，而 遠藤達哉 也不例外，於1月3日貼出了小兔子安妮亞與彭德的賀圖，只見安妮亞身穿印有花生圖案的和服，且與彭德一起戴上了小兔子耳朵，並在上頭用「安妮亞語」寫下了「今年也請多指教！」短短兩小時內就吸引了數百萬的瀏覽與超過一萬的轉推次數，而粉絲們也在底下留下祝賀語，期望 遠藤達哉 能夠繼續帶給大家更多的作品，也表示能在 2022 年觀賞到《SPY X FAMILY 間諜家家酒》這部作動畫可說是最棒的一年！



遠藤達哉獻上祝福 並向粉絲表達感謝之意

作者 遠藤達在 在推文中說道：「祝福各位新年快樂，去年由於《SPY X FAMILY 間諜家家酒》動畫化的關係，讓作品變得非常、非常活躍， 2023 還會展現更多面貌，希望今年能讓粉絲們感到滿足，如果大家能繼續陪伴這部作品就好了，未來也請多指教。」而底下也有許多網友回覆：「謝謝遠藤老師帶給我們這麼棒的一年」、「被安妮亞療癒了一整年」，「2023 還能繼續看到佛傑一家真的覺得很幸福」，只能說 2022 年真的被佛傑一家給佔據了啊！（笑）

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高人氣成 2022 年動畫界霸主 2023 延續熱度推出第二季與劇場版！

《SPY X FAMILY 間諜家家酒》劇情笑中帶淚，時而溫馨、時而爆笑，沒有血緣的親情羈絆也感動了無數粉絲，劇中擁有讀心術的小女孩「安妮亞」更成為大家口中的「國民女兒」，是一部闔家觀賞的喜劇，吸引許多大小朋友的喜愛，近期動畫第一季才剛結束，沒想到官方就立刻帶來第二季與劇場版的消息，目前得知兩者都將在 2023 年開播，至於詳細內容還需靜待官方發布，2022 年《SPY X FAMILY 間諜家家酒》無論是討論度還是影響力都在動漫界佔據第一名，希望 2023 年熱度可以持續延燒，想到今年也可以看見安妮亞就覺得好幸福啊，Waku Waku！

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