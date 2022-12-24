《SPY×FAMILY》推出第二季及原創電影　安妮亞的歡樂生活即將回歸

由 遠藤達哉 原著漫畫改編的人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，即將邁入第一季的尾聲，相信許多觀眾都為此感到依依不捨，一想到接下來的日子沒有了 安妮亞 的陪伴，就覺得索然無味。但各位請放心，因為 安妮亞 很快就會再度和大家見面了！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》官方宣佈將在 2023 年播出動畫第二季，並同時推出原創故事的劇場版作品。看得沒錯，佛傑一家準備登上大銀幕啦！



《SPY×FAMILY 間諜家家酒》喜迎動畫第二季與劇場版！

在 JUMP FESTA 2023 活動的「JUMP Super Stage」上，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》官方表示預計將在 2023 年推出第二季動畫，意思就是過不了多久，大家又能繼續享受安妮亞所帶來的歡樂時光。更令人驚喜的是，明年還將迎來《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的首部劇場版動畫，沒想到如此快速就能在影廳中觀賞這部作品，好期待看到大銀幕版本的 安妮亞顏藝演出，鐵定是加倍爆笑！

▼▼▼大家又能夠見到安妮亞啦！▼▼▼

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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇場版將會全新原創故事！

另外，這部《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇場版動畫，將由作者遠藤達哉本人負責原作、監修以及角色設計，並會以從未見過的全新故事為展開（畢竟動畫都快追上漫畫進度了），不知道佛傑一家又將展現給大家什麼樣的歡樂生活？為了慶祝劇場版的推出，遠藤達哉還特地繪製了電影的紀念視覺圖，至於電影的詳細內容，官方表示會在日後陸續公開。

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