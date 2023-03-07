多啦A夢｜盤點6大現實版道具　AI繪圖同美顏濾鏡原來一早已出現？

「多啦A夢」是許多人的童年，大家小時候看電視的時候一定都幻想過裡面各種神奇又方便的道具能夠成真。其實隨著時代演進，在科技日益進步之下有許多當初看起來遙不可及的多啦A夢道具都已經出現在現實生活中，今天就跟著《DailyView網路溫度計》來看看多啦A夢中有哪些道具都已經成真了吧！



1）雜誌套裝（雑誌作りセット）→AI繪圖

近期非常熱門的「AI繪圖」，其實早就在多啦A夢的道具中出現過了！在某一集多啦A夢拿出了可以生成雜誌的「雜誌套裝」，幫助大雄產出受歡迎的漫畫雜誌。在拿出道具時多啦A夢向大雄解釋：「想要有手塚老師的漫畫原稿，先把參考樣本放進道具裡，接著道具就會用電腦分析樣本裡面的圖片畫風，獲得和老師有一樣的繪畫能力了。」 提供風格參考或指示讓電腦學習，接著產生相同畫風的作品，這樣的科技其實就和現在的「AI繪圖」一樣。

▼▼▼6個現實版多啦A夢道具▼▼▼

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2）說謊鏡（うそつき鏡）→美顏濾鏡

「說謊鏡」是一個能在鏡中投射出虛假形象的道具，每個人在鏡子裡看到的自己都超帥超美，雖然現實中的樣貌沒有改變，但在鏡中個個擁有高顏值，這和現在的「美顏濾鏡」有異曲同工之妙。在故事的最後大家因為說謊鏡迷常失自我，反而讓現實中的自己長得越來越奇怪，這點也和現在人們因為各種美顏濾鏡而陷入容貌焦慮的情況非常相似。

3）聽寫打字機（ききがきタイプライター）→語音輸入功能

某次大雄曾因為寫不出感謝信而苦惱，這時多啦A夢拿出了「聽寫打字機」，只要對著麥克風說話就能化為文字寫出來。這樣的功能在多年前看似新奇，但近幾年開始普及的「語音輸入」功能，其實就是聽寫打字機成真的樣子。

4）拍立得速成迷你屋製造相機／模型製造相機（写したものを出すカメラ）→3D列印機

這個道具是一部可以把拍到的景物化為縮小版模型的相機，在故事中大雄使用這部相機將城市中的建築拍下做成模型，和朋友蓋出一座迷你城市。其實這部相機就相當於現在的「3D列印機」，只要畫好設計圖，就可以根據圖片印出立體模型。

5）影像播放鏡／傳真鏡／神奇魔鏡（映しっぱなしミラー）→視像通話

只要將鏡子對準想觀察的人事物按下銨扭，鏡子上就會出現被觀察對象目前的情形。這面鏡子原先用於生態觀察，不過在故事中大雄利用兩面鏡子，讓同學能夠與在船上工作長期無法回家的父親見面，兩人拿著鏡子看向對方的場景，其實就像是現在大家使用平板電腦進行「視像通話」一樣。

6）立體大銀幕／超大型立體銀幕電視（巨大立體スクリーンの中へ）→3D電視／電影

這個道具能夠讓電視畫面以立體的形式呈現，觀看效果其實就跟現在的「3D電視」、「3D電影」一樣。不過多啦A夢中的立體大銀幕還可以將看電視的人與銀幕中的畫面真實連結，能透過銀幕走入畫面中，現實中的3D電視則沒有這個功能。

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