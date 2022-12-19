《機動戰士高達：水星的魔女》5大必看亮點　最強動畫不容錯過

本季超人氣的動畫《機動戰士高達：水星的魔女》是高達系列自從《鐵血的孤兒》完結後時隔五年推出的正式續作。從尚未開播就話題連連，正式播出後更是人氣爆棚，每週都長期霸佔Twitter趨勢關鍵字。從系列作的首次女性主角，到讓所有觀眾又糾結又期待的CP大亂鬥，一起來盤點這部作品的各種必看亮點吧！



打破嚴肅的系列刻板印象 吸引大量年輕觀眾

從1979年開始的《機動戰士高達》系列，在2019年迎來了40周年。整個系列可以分為以「宇宙世紀」為背景的UC系列；以及其他獨立世界觀的非UC系列。但是對於許多年輕觀眾或是非系列粉絲而言，正因為有著這樣豐富的歷史，高達系列一直都有著艱澀難懂的印象。

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而本季開播的《水星的魔女》正是有著打破這種印象的企圖與魔力。輕快的節奏、平凡且讓人容易共感的女性主角、以及就算不是系列粉絲也能輕易產生興趣的學園戀愛元素，讓就算是沒看過其他高達作品的人也能輕鬆的入坑。

首次由女性擔任主角 各種帥哥美女CP隨你配

《水星的魔女》是系列作首次以女角作為主角，人設一推出就引發了不少話題。主角蘇萊塔．墨丘利除了性別外，就連性格也和傳統的高達主角不同。表面上她不善言辭且膽小，但是隨著她面對各種困難就會逐漸發現她內在堅強的一面，讓人忍不住想要為她加油。

從動畫第一集開始，她和學園裡其他學生間產生的各種錯綜複雜感情線，也是本作一大看點之一。不管是第一集就和蘇萊塔簽定婚約的少女米奧琳涅，決鬥輸掉後唐突求婚的古爾，還是「御三家」的伊蘭和沙迪克。周旋在各個不同屬性的帥哥之間，彷彿《流星花園》般的戀愛展開和各種搭配都令觀眾欲罷不能，握緊手中的CP股票大喊著想看下一集。

系列粉也大呼過癮 精彩的對戰和政治戲

當然日昇也沒有忘記長久以來支持系列的粉絲們，《水星的魔女》除了學園要素以外，高達系列必有的政治陰謀和鬥爭也參雜其中，讓學園內的決鬥不是看上去的那麼單純。機體的設計和細膩的戰鬥，從帥氣的浮游砲到利用環境、充滿考究的戰鬥，都會讓老粉絲們眼前為之一亮。

跨刀助陣的豪華Cast

而參與製作的陣容也絲毫不馬虎。負責系列構成和編劇的是曾經負責《CODE GEASS 反叛的魯路修》、《罪惡王冠》以及《甲鐵城的卡巴內里》等作品的知名編劇大河內一樓。而OP則是請到了在年輕人間擁有極高人氣的YOASOBI來為OP獻唱。

週週有話題 Twitter討論度超高

從第一話開始每週的討論度都超高，在播放後幾乎霸佔了Twitter的熱門關鍵字榜。包含從第一集對《少女革命》的致敬比較、帥哥角色反差萌、角色奇異的髮型、到引發熱烈討論的「高達公司之歌」等等......都讓觀眾積極參與討論，炒熱人氣。

作為本季最強的動畫之一，《機動戰士高達：水星的魔女》絕對是你不能錯過的一部。不管你是高達老粉還是第一次接觸這系列的人，肯定都值得你繼續追下去！

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