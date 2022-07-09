被《少年JUMP》腰斬的漫畫家其實很厲害 他失敗4次作品終動畫化
撰文：香港漫畫書網
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近日有一些日本漫民討論提到經常被《週刊少年JUMP》腰斬的漫畫家，認為他們常常遭受嘲笑很奇怪而引起討論。
推主芝村矜侍(@kyouji0716)指「以讀者角度來看，雖然那些被《週刊少年JUMP》腰斬3次退場的漫畫家似乎都很糟糕。但是放眼整個夢想成為漫畫家的群體來看，這些人已經是佔全體不到1%的超菁英了啊。」
點擊圖片了解網民對漫畫家能在日本《週刊少年JUMP》連載，有什麼意見。
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而《週刊少年JUMP》採用的是調查至上主義規則以新連載登場後的十期為基準，綜合期間每一期的讀者意見，再以此決定作品命運。若其後人氣指數持續排名末端，不管作品質素如何都會被腰斬，讓路於新連載。所以出現有不少作品只有10多話~20多話的內容。
但不少網民覺得能夠上《週刊少年JUMP》連載已經夠厲害了，不應認為被腰斬就嘲笑他們。甚至有些漫畫被腰斬的機會也沒有。亦有人提到《鬼神童子ZENKI》作家曾被腰斬4次最後作品成功動畫化的勵志例子。
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