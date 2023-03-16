任天堂公開Switch最易壞13個原因 每半年記得做這件事延長壽命｜任天堂最近在其官方網頁上公布了其自家維修服務中，最常見的13個壞機狀況及其成因；換言之只要反過來注意這些成因就不容易整爛部Switch，可當成「防壞指南」參考。而官方更特別提醒玩家記得每半年要為Switch做這件事以防損壞。



任天堂公布最常見13個壞機狀況及原因

Switch雖然已推出6年，主機銷量卻是一直造好沒有絲毫疲態；不少早期機主的Switch可能已經玩了好幾年，同時每個月也都有人加入成為新機主。而不論你是新舊機主都好，都應該看看任天堂這份官方指南，整理了其自家維修服務中收到的各種Switch損壞故障情況及其成因；反過來說就是只要避免這些情況出現，就能大大減少Switch損壞、故障的機會，從而延長主機壽命。

人被殺就會死，Switch跌落地就會爛...

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按圖放大任天堂官方公開Switch最常見13個損壞原因：



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舊機主記得每半年充電一次防壞

其中最值得一提是在官方指南中提到如果Switch長時間不充電的話，有機會造成電池劣化以至完全故障而無法再充電；官方建議是最少每半年為Switch充一次電。相信不少機主的Switch可能都已有相當機齡，亦不如剛剛買機時日玩夜玩、現在可能只是偶然才開一次，這些機主就務必要記得最少每半年為Switch主機充電以免電池損壞。

就算部機已封塵都記得要半年充一次電

另一個值得提醒的地方是「觸摸Switch的卡帶插槽繼而弄壞」，官方提到如果用棉花棒等來清潔Switch的卡槽，有機會令插槽裡面的端子損壞從而無法再讀取卡帶；建議玩家就不要手多多或懶乾淨以棉花棒或其他棒狀物來「撩」Switch的卡槽了。

卡槽唔好亂撩

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