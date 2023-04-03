那些年陪伴我們長大的動漫作品　火影忍者歷久不衰　回憶返哂嚟

《寶可夢 旅途》在上週迎來大結局，故事主人翁小智、比卡超（皮卡丘），也在長達 25 年的冒險之後，即將正式退休，寶可夢系列作品也將迎來嶄新階段。



今天就來帶大家回顧，除了寶可夢系列之外，還有哪些陪伴我們一起長大的動漫作品。

▼▼▼這3套陪伴我們一起長大，代表青春的動漫作品▼▼▼

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1）火影忍者

岸本齊史創作的《火影忍者》，於 1999 年開始在《週刊少年 Jump》上連載，並在 2014 年完結，故事描述漩渦鳴人如何成為火影，是一部充滿友情、親情、師生情誼的王道熱血作品。作者對於劇中人物的個性刻畫十分用心，不論正反兩派，都有屬於自己的「忍道」，全作鮮少有真正意義上的反派，大多只是因為理念、立場不同，進而成為主角群不得不面對的敵人；因此，塑造出不少廣受歡迎反派人物，像是宇智波鼬、宇智波帶土、大蛇丸等，因為這些人物的出現，讓故事增添更多魅力，進而成為風靡全球的人氣作品。

2）棒球大聯盟

《棒球大聯盟》是滿田拓也在 1994 年開始連載的作品，全作於 2010 年完結，劇情描述熱愛棒球的少年茂野吾郎，從幼年時期一路成長為大聯盟選手的心路歷程。本作最受歡迎的系列，莫過於第五季；該季內容講述吾郎入選日本隊，準備迎戰世界盃，還有多位以美、日、韓、中南美國家的棒球明星為原型的角色出現，讓粉絲們有深深的帶入感；加上今年經典賽的美日對決戲碼，讓這部經典的運動作品重回大眾視野。《日本體育報》更在日本隊奪冠後，邀請滿田拓也作畫，致敬表現優異的大谷翔平，由此可見該作的高人氣。

3）數碼暴龍

由角銅博之導演的《數碼暴龍》TV 動畫版，絕對是該系列爆紅的關鍵，該劇從 1999 年首播，在 2000 年完結，不僅有神級片頭曲《Butter-Fly》，加上玲瑯滿目的週邊商品以及相關主題遊戲，讓該劇有著不輸《寶可夢》的高人氣。《數碼暴龍》描述，以「八神太一、石田大和」為首的 7 位「被選召的孩子」，被迫進入數碼世界，同時還被賦予各自的神聖計劃，並試圖拯救數碼世界、現實世界的故事。值得一提的是，該作的電影續作《數碼暴龍大冒險 02》，將於今年下半年上映，相信會再度喚起各位數碼迷們塵封已久的回憶。

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