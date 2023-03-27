《浪客劍心》動畫7月播放　和月伸宏親自監修　以新技術再現經典

《浪客劍心》（台譯：神劍闖江湖）去年宣佈再動畫化並預定今年推出，令到不少讀者都歡喜和震驚。而官方再次公佈更多資料！



《浪客劍心》全新動畫是以原作漫畫第一話起，透過新技術再構造製作，並由原作者和月伸宏親自監修劇本與角色設計，稱把連載超過30年的經典名作以全新方式帶給觀眾。新版《浪客劍心》由齊藤壯馬聲演緋村劍心，亦讓不少粉絲們感到驚訝。

+ 21

《浪客劍心》新動畫今次公佈第2彈的PV有興趣的觀眾到時就不要錯過了！

延伸閱讀：海賊王One Piece真人版劇集今年Netflix上架 路飛等主角背影曝光

+ 7

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】