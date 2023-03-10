網民熱議中二病動漫絕技　龜波氣功、螺旋丸......你學過幾多？

撰文：DailyView網路溫度計
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相信許多人的童年中都少不了讓人熱血沸騰的動漫，作品中角色們帥氣爆棚的各種招式，更讓大家在小時候爭相模仿他們的動作及口號。雖然現在回過頭來看會覺得十分「中二」，不過一定有很多人都曾經有過自己最喜歡的「必殺技」！近日網路上便出現「你模仿過哪個動漫絕招」的討論，引發熱議。

沒學過也看過！超帥氣的中二動漫必殺技

一名網友在PTT上發文，表示小時候看動漫常有許多「中二、熱血的絕招」，像是《幽遊白書》中邪王的「炎殺黑龍波」或是《刀劍神域》中的「星光連流擊」等等，好奇大家有沒有模仿過動漫角色的絕招，「你在現實生活中，不管是跟朋友玩、中二對打，或是自己在四下無人的時候，（有沒有）偷偷模仿過動畫中哪個招式？」貼文一出引來許多網友回覆，大家紛紛留言自己曾模仿過的招式。

▼▼▼網友熱議各種動漫絕技▼▼▼

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《龍珠》：龜波氣功

留言中最多人提到的是《龍珠》中的「龜波氣功」，特殊的手勢是許多人的童年回憶，甚至連《唐伯虎點秋香》、《武狀元蘇乞兒》中也出現了相同的動作，「龜波氣功在我們當時很流行」、「龜波應該最多人模仿」、「我跟同學在走廊龜波氣功對轟」、「龜波氣功一定要的」、「龜波氣功+1」、「龜波氣功一定要有」。

《火影忍者》：各種忍術招式

《火影忍者》中各式各樣的忍術，也是許多人小時候大家非常喜歡模仿的招式，諸如「螺旋丸」、「千年殺」、「雷切」、「火遁，豪火球之術」、「影分身之術」等等，此外，也有不少人表示以前很喜歡模仿裡面角色的特殊跑步姿勢「火影跑」，各種「結印」手勢也非常受歡迎。

除了上述兩部作品外，《街頭霸王》中的「肯」、《浪客劍心》的「天翔龍閃」及「九頭龍閃」、《鬥球小子》中的「火焰球」，以及發文網友提到的《幽遊白書》中的「炎殺黑龍波」，也都被許多人提及，勾起滿滿的童年回憶，「小屁孩必須會的吧」、「從小學到高中玩不膩」、「結果被老師叫去罰站」。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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