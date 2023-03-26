2023年4月必看人氣續作動畫五選　《鬼滅之刃 刀匠村篇》不容錯過

隨著三月即將迎來尾聲，想必很多人都已經迫不急待在期待四月會有什麼樣的新番動畫可以看。2023年春季並沒有令人失望，有各式各樣的強檔作品，而其中更是有許多讓人眼睛為之一亮的第二季或是續作動畫。如果你看過這些作品，想必也會同樣期待這一季的到來！



▼▼▼5套人氣續作動畫▼▼▼

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1）《國王排名 勇氣的寶箱》

在這個世界上，所有的國王都會被排名，以麾下的騎士、國民數量、城鎮發展，以及國王自身的實力作為評斷。而天生就聾啞的王子波吉，即便身體孱弱，連劍也舉不好，依然夢想著成為偉大的國王。他的堅強與執著感動了影子一族的卡克，決定成為他的朋友並幫助他登上王位。

《國王排名》原作自從連載開始，就因為龐大的世界觀、溫柔的風格與感人肺腑的劇情成為熱門話題，漫畫也累積銷量突破200萬冊。而動畫播出後更是令許多人表示每一集都哭得停不下來，頗受好評。而四月即將播出的《國王排名 勇氣的寶箱》是特別篇，令人期待會有什麼樣的新劇情。

2）《鬼滅之刃 刀匠村篇》

那部超紅的《鬼滅之刃》也將在4月播出新一季的動畫！由吾峠呼世晴所著的漫畫，以大正時期為背景，描述少年炭治郎某天返家後發現家人慘遭鬼殺害。他背上唯一倖存卻化為鬼的妹妹禰豆子，為了讓妹妹變回人類並向鬼報仇而踏上了旅程。

而這次的續篇動畫接續著《鬼滅之刃 遊郭篇》，以和敵人戰鬥取得勝利的炭治郎，因為將日輪刀弄壞而前往刀匠村為開端。他是否能重新取得日輪刀，又會遇見什麼樣的敵人，都是不能錯過的看點！

3）《機動戰士高達 水星的魔女 第二季》

經典動畫《機動戰士高達》系列的最新續作《水星的魔女》也將播放第二季。故事描述在眾多企業擴展到宇宙的星元122年，一名來自邊境水星的少女蘇萊塔・墨丘利轉學進了「阿斯提卡西亞高等專門學園」。學園內的生活充滿波瀾，但在這背後更是有著許多大人間的利益衝突與陰謀，以及鋼彈的詛咒。

以令人跌破眼鏡的風格一口氣扭轉系列長久以來的印象，《水星的魔女》在第一季就收獲了超高的討論度，播放期間長期霸佔推特的關鍵字排行，令人好奇第二季是否能帶來更多驚喜。

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4）《東京喵喵NEW～♡ 第二季》

睽違二十年推出的新作《東京喵喵NEW～♡》這季也將播出第二季。普通的女孩桃宮梅在某日突然被一支外星貓咪附身，成為了「草莓貓貓」，要和夥伴們一起打倒外星寄生生物。為了阻止試圖汙染地球的外星人，並且保護自己與青山君的戀情，她也只能「為地球的未來服務喵！♡」

與二十年前的動畫相比《東京喵喵NEW～♡》在大綱上大致相同，不過對於細節、劇情和人物設定更加講究。第二季主角的戀情看似順風順水，但是新出現的神祕帥哥是否又會帶來新的火花呢？

5）《魔法使的新娘第二季》

廣受好評的奇幻作品《魔法使的新娘》也在這季推出續作。故事描述母親去世、父親下落不明的少女羽鳥智世失去了活下去的動力，她自願成為拍賣會的商品來尋找歸宿。而買下她的是一名非人類的魔法使艾利亞斯，並將她視為自己的「徒弟」。智世在艾利亞斯的帶領下，逐漸以不同的眼光來接受世界和自己。

《魔法使的新娘》以凱爾特神話為背景，建構了一個迷人又奇幻的世界觀。在第二季中，智世收到了來自學院的邀請，進入大英圖書館的地下室，即將見識一個完全不一樣的巫師社會。

在新番播出前先來回味前作吧！

今年4月新番有許多絕對不能錯過的強檔續作，從經典系列作到話題作品的新一季通通都有。如果這些作品中有你還沒有機會看過，不如趁現在補完前一季，等到開播時就能立刻追上最新進度！

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