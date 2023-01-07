重製舊動畫賣懷舊加新鮮感是好是壞？《男兒當入樽》這問題惹爭議

近日日本有一則報導探究起像是《山T女福星》、《男兒當入樽》、《勇者鬥惡龍 達爾的大冒險》等等舊動畫重製的現象，成功引起不少討論。



報導首先指「為什麼動畫重製越來越多？不只是因為作品已經具有知名度，而是有構造上的理由？」再分析指出因為現時新番動畫太多了，全新的作品要受到矚目十分不容易，因此原本就擁有高知名度的作品當然就顯得有利許多。

▼▼▼重製舊動畫到底是好是壞？▼▼▼

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如同人氣漫畫動畫化容易吸引關注一樣，曾經的名作動畫即便搬到現代也很有競爭力，因此才會備受重視吧。以《男兒當入樽》新電影來說是時隔26年推出影像作品對20代10代的人來說可說是新作品。而40代的人來說是度過青春時代的懷舊作品。

令到動畫商能夠一邊賣懷舊，掌握老觀眾的基本底，一邊再藉由新鮮感吸引新觀眾。重製作品在宣傳策略上就具備這種優勢。

如《勇者鬥惡龍 達爾的大冒險》，有日本網民就說自己少年時代曾經讀過原作漫畫，如今可以陪著小孩一起看。加上播映時間安排在星期日早上，實現了隆時擄獲小孩與大人的成功例子。

當然，報導亦指出這種現象可能與日本面臨嚴重的少子化更有關。指重製動畫的增加也反映著日本社會的變化。由於日本在先進國家當中，少子高齡化進展得特別快速，面臨著年輕人不足的嚴重問題。

人口金字塔逐漸成為所謂「倒金字塔」的形狀，娛樂產業也不得不著重中老年族群的支持了。但重製是好是壞呢？每當一套作品重製舊有讀者和觀眾都會有本身擁有的概念，例如作品的當時畫面及角色聲優等。例如《男兒當入樽》最近因為聲優更換引起了不少的問題。

不過，現今數碼技術的進化和工作人員的努力令到不少舊作可以重新展開未完的故事或者重新演繹本作品來的結局。

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