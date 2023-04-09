深圳好去處 Gundam Base｜近月世界各地都陸續開關，有玩高達模型的當然最想就是去日去見見橫濱1：1 高達、喪買模型玩具。不過如果時間／預算有限制，未能到日本遊玩，但又想要找個模型集中地「血拼」一番，原來近一點在深圳都有選擇，而且還是 Bandai 官方開設的高達模型旗艦店 Gundam Base！



全中國第 3 間 Gundam Base 官方旗艦店

高達迷過去要去「朝聖」、買模型，第一時間當然是想到佇立在日本的幾尊 1：1 高達以及其 Gundam Base 旗艦店。

深圳Gundam Base（蔡浩騰 攝）

但其實 Bandai 過去幾年一直在開拓中國市場，除了在上海開立兩間 Gundam Base 以及帶來 1：1 的自由高達之外，在 2022 年 10 月更在深圳開設華南首間 Gundam Base 店，地理位置上是最近香港的一間，要買 Gundam Base 限定模型終於都可以做到即日來回。

場內外皆有打卡位

巨型元祖高達胸像（蔡浩騰 攝）

深圳 Gundam Base 位於深圳南山區的益田假日廣場之內，店鋪本身的面積不算特別大，但除了店面有 1：1 的 00 高達手臂裝飾之外，在商場一隅有 RX-78-2 元祖高達的巨型半身像，而在記者到訪時，又有《水星之魔女》的期間限定展覽，有一個真人大小的風靈高達，都是不錯的打卡位。

模型定價偏高、僅勝在「有貨」

在深圳 Gundam Base 店中擺放的，著 8 成以上都是 Gundam Base 限定的特別版本模型（葉思雅 攝）

除了拍照，高達迷來到 Gundma Base 的另一重點自然就是購買模型啦！在深圳 Gundam Base 店中擺放的，著 8 成以上都是 Gundam Base 限定的特別版本模型。

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另外還有一些 1:60 的 PG 模型、以及在其他地區的紀念版本模型等等，款式選擇算是相當齊全，然而值得留意的，是在深圳 Gundam Base 出售的模型定價都較日本、香港為高，大概是日本原價的 1.2 倍左右，然而最大優勢當然是有貨又集中，不用周圍撲模型罷。

深圳 Gundam Base 內亦有不少是中國限定商品，尤其有大量上海1：1 自由高達的衍生商品，除了一般的 MG 模型、Robot 魂等系列，值得留意的還有售價 ¥999 人民幣的自由高達雕像，算是眾多產品中頗為特別價格又不貴的選擇。

售價 ¥999 人民幣的自由高達雕像（蔡浩騰 攝）

另還有 STRICT-G 系列的時裝選購（葉思雅 攝）

深圳 Gundam Base 如何去？

深圳 Gundam Base 最近的地鐵站為世界之窗站（葉思雅 攝）

深圳 Gundam Base 地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場B1-47B1

最近的地鐵站為世界之窗站，乘坐深圳地鐵從福田站出發的話，約30分鐘就可以到達。