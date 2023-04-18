Monster Hunter Now｜以實地資料結合寵物小精靈的遊戲作品《Pokemon Go》雖然推出多年，但仍然是活躍於營收榜頭幾位的熱門手機遊戲，如今結合令人瘋摩全球的人氣作品，或者有望汲納新一批玩家。



《Pokemon Go》的主要開發者 Niantic 在今日（4 月 18 日）就公布與 Capcom 合作，推出以 Capcom 著名遊戲大作《Monster Hunter 魔物獵人》為主題的手機遊戲《Monster Hunter Now》。

《Monster Hunter Now》預計今年9月上線（圖 Niantic）

在 Niantic 和 Capcom 的發布中，Niantic 早在 2019 年首次造訪 Capcom，並提出《Monster Hunter Now》的初步想法，《Monster Hunter》系列目前的主領製作人辻本良三當時已立即被這個想法吸引，並給予了「儘管開始做、不需要再考慮」的熱烈回應，Niantic 隨即著手開發，至今已經足足有 4 年時間，而遊戲亦開發至最終階段，並預計可以在 2023 年 9 月正式上線。

《Monster Hunter Now》：《Pokemon Go》版芒亨？

從官方目前所公布的影片及截圖中可見，《Monster Hunter Now》的基礎玩法與《Pokemon Go》類似，一樣會在世界各地的地圖加入不同的 Checkpoint，但在《Monster Hunter Now》中就不再是 Pokemon，而是換成了各式的魔物以及採集資源，而與《Pokemon Go》類似，每處出現的魔物／資源種類可能會受當地的環境因素影響。

而除了魔物的出現之外，《Monster Hunter Now》當然也融入了《Monster Hunter》系列的動作戰鬥玩法，玩家可以穿戴不同的裝備、操作人物進行戰鬥，過程中可以進行招牌式的部位破壞（如斷尾等等），戰鬥所得的素材可以用於製作／升級裝備。

但由於是手機遊戲的關係，官方將每場戰鬥都設計得更為簡短，據說不會超過 75 秒。

另外值得一提的，是從已公布的資料中得知，《Monster Hunter Now》亦繼承了 4 人組隊的遊戲模式，屆時就可以約朋友一齊出外「狩獵」了！

《Monster Hunter Now》最快下周有得玩？

《Monster Hunter Now》據官方所講將會在 2023 年 9 月時間正式上線，但如果各位獵人已經急不及待，官方亦將在 4 月 25 日起舉行封測，參與名額大約為 10000 個，有興趣的讀者可以到其官網（www.monsterhunternow.com）進行事前登記。