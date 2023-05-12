薩爾達傳說王國之淚攻略 新手上路攻略 活用四大能力過關更輕鬆｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲攻略，以下為遊戲四大能力的使用心得，掌握後可令過關更輕鬆。



其他新手必知心得技巧可見另文攻略：

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜新手開荒心得 10個必學實用知識小技巧

究極手

使用頻率最高的一招，用途十分廣泛，可用來舉起及移動物件、以及將不同物件組合起來。在遊戲推出之前官方公開的示範影片也經常出現這招，影片中出現的車、船或是滑翔機等都是用究極手將材料和左納烏機關等組合而成。但是究極手的按鍵操作較為複雜，記者一開始也玩得手忙腳亂；首先要記得十字掣前和後可將物品推遠和拉近，而analog上下則是將物件升高及下降。

其次是旋轉物件，究極手只能上下或左右旋轉物件、無法打斜旋轉，因此如果物件本身已經斜放了、玩家想要將其「棟直」，那麼就要先將物件左右旋轉至其傾斜的方向對正自己，然後上下旋轉，就能將其「棟直」了。

👉Switch性能差連登熱議｜玩自家遊戲都窒？網民：慘得過啲人照埋單

另外究極手有兩個頗重要的實際運用，首先是「隔空取物」：原理是先用究極手組合出一件很長的物件（例如將幾塊木板組合起來），然後用究極手將其伸至遠處「附加」到想要拿取的物件，再馬上發動究極手將組合後的整件東西拉回來，就可隔空取得物件；在一些神廟挑戰中會用得到的技巧。

👉ASUS ROG Ally開箱+上手實測｜比Steam Deck更搶眼但要賣呢個價

另一個技巧則是「堆高高」，和隔空取物有些類似：有時當玩家想將物品送到高處、但而因為究極手的操作距離有限不夠高時，可將物品組合成長型再棟起，然後自己再爬上高處，以究極手操作物品再抬高或分拆便可。

餘料建造

可將各種材料附加到武器、盾和箭矢上的能力，附加餘料後武器的性能會上升；在《王國之淚》中沒有附加餘料的武器威力都很低，因此使用餘料建造來強化武器及盾牌是基本操作。建議常時在身上留一把石鎚（將任意武器和岩石組合）用來挖礦及擊碎岩石，以及留一把和火龍頭組合的武器作「打火機」點火之用。

雙手武器＋石頭的組合可快速破牆挖礦

👉幾時有Switch Pro 任天堂社長:呢個日子前唔會有 附任天堂財報

另外一些武器和材料在組合之後會有額外效果，例如左納烏的武器配上左納烏素材會有額外加成；而將大塊木板組合到武器之後雖然攻擊力只能提升1點，但是武器會變成「扇子」般可扇出強風吹飛敵人，在一些地方會有妙用。

鐵扇林克

👉Switch性能差連登熱議｜玩自家遊戲都窒？網民：慘得過啲人照埋單

通天術

這招存在感比較低，早期常常忘了使用；最常見的用法就是在地底洞穴中脫身，或是爬上一些有突出平台的高處；另外在神廟或是其他地方的解謎中也會時常用到。

倒轉乾坤

可將物件的時間倒轉，例如將一般都是神廟解謎時使用，在野外最主要的用途是在野外探索時經常會見到一些帶著藍綠色光、由天上掉下來的岩石，對這些岩石使用「倒轉乾坤」即可將倒轉變成「升降機」，上升到高處開啟寶箱或是再滑翔去其他地點。

岩石升降機

👉幾時有Switch Pro 任天堂社長:呢個日子前唔會有 附任天堂財報