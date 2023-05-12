薩爾達傳說王國之淚攻略 新手開荒心得 十個必學實用知識小技巧｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲攻略，以下為遊戲開荒必學十個實用知識和小技巧，尤其是沒玩過前作、由王國之淚開始入坑的玩家掌握這些知識後會對流程大有幫助。



1. 執晒沿路所有物品

可說是任何開放世界遊戲的基本，《王國之淚》也不例外，尤其是本作中幾乎所有素材都有用得著的地方，特別是能食用的東西，再不濟都可拿來吃掉回血；因此玩家或者未必要很勤力主動收集各種素材，但是沿路見到的東西就應全部撿起來。

不管是什麼先撿起來就對了

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2. 常備料理 時停食飯

「時停食飯」可說是自荒野之息起的一大特色，來到《王國之淚》也同樣重要：玩家可隨時進入選單（遊戲會暫停）食用料理來回血，而且沒有飽腹度之類的設計，可以不停「食完又食」到打倒敵人為，因此在戰鬥中陷入危機時就應果斷時停食飯。早期來說以任意水果和蘑菇組合而成的「水果拌蘑菇」已足夠使用一段時間；中期開始可使用獸肉或魚做成的料理來回復更多心心。

沒事就多煮點飯帶在身上

另外如果是初入坑的玩家，記得料理的方式是先在選單中選「手持」以選取食材（手持一款食之後還可以再追加多款食材），選好全部食材後按B離開選單，再在鍋邊按A就能投入食材進行料理；直接將食材丟到火邊只會變成烤食材而非料理。成功料理一次之後可在食材處選擇以食譜料理，就不用次次都手執食材。

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3. 優先解神廟

神廟是薩爾達傳說系列一大特色，在整個地圖散落多座神廟，每個神廟內均為以解謎為主（有時會有戰鬥）的關卡形式挑戰，完成後可獲得獎勵。最基本就是可獲得1個「祝福之光」，集夠4個就可在任意神像處提升心心或精力上限。心心越多就越不容易死，精力越高就跑/飛得越遠，也能更輕鬆地攀爬牆壁，因此越早解自然就越好。同時神廟也是傳送點，因此就算暫不打算挑戰其解謎也好，也應先和神廟互動一次以解鎖傳送點方便之後回來。

通關神廟獲祝福之光

至於心心和精力如何選擇，個人建議先拿2~3次心心，然後改換精力（最少換2~3次），因為一開始的精力條實在太短、跑兩步已無氣（3秒男林克...）；換兩次精力之後遊戲體驗會大大提升。

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4. 優先開啟鳥望台（開放地圖&傳送點）

鳥望台可說是遊戲中其中一個最重要的設施，當玩家啟動鳥望台後即可開啟該地區的地圖；不單如此鳥望台也是傳送點，更重要是玩家可在鳥望台處直接飛上半空，然後再滑翔到想去的地點，比自己攀山涉水要方便得多（也是剛才建議早點提升精力上限的原因），越早開就對後面的進程越方便。

但另一方面也不用勉強自己先開完全地圖的鳥望台，畢竟許多中後期地區的敵人強度高，如果早期僅得4~6個心心就去的時候很容易被街邊的雜兵一擊秒殺；加下精力上限不高時很難靠滑翔由一個鳥望台飛去另一座，單是跑過去已要花很多時間了，吃力不討好；只要在前往現時目的地時解開沿路的鳥望台便可。另外是除了一開始監視堡壘的鳥望台之外，幾乎所有其他的鳥望台都需要解謎後才能啟用，解謎方法將在之後另文攻略。

要解謎才能用鳥望台本身是沒什麼問題，但是解謎之前連傳送點都不能開啟這點個人就覺得不太好，這不就逼人解完謎才能走，不然下次又要費好大的勁走回來...

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5. 善用望遠機及圖釘功能

在遊戲剛開始取得「普爾亞平板」後就會開放望遠鏡和地圖圖釘功能，圖釘是一個非常方便的功能玩家要多多運用，尤其是用鳥瞰塔飛上半空後、視野開闊時，可先將附近的其他鳥瞰塔及神廟先標記起來，就不怕之後要再花時間找了。

按R3開啟望遠鏡後再按A就能直接添加圖釘，十分方便

6. 善用鎖定及橫跳/後跳

這個是其中一個神廟會教、但是遊戲並沒有直接提供的操作（當然如果有玩過荒野之息的話自然會知道）：鎖定敵人（按實ZL）後可輸入方向+跳躍，即可進行側跳或後跳的迴避動作。遊戲中大部份敵人的攻擊都可通過側跳或後跳來迴避，反之不懂得跳的話連路邊的小兵都很容易將玩家打成智障，剛入坑的玩家務必要盡快掌握。

後跳迴避就是風騷

7. 利用環境及屬性戰鬥

《王國之淚》繼承了荒野之息的物理引擎及環境、物品豐富互動玩法，很多時利用環境和物品互動能令戰鬥輕鬆不少；不用什麼太高端或複雜的操作，只要多運用最基本的如引爆炸藥桶、或是將不懂游泳的敵人打飛到水中秒殺等已相當足夠了。另外是如果面對複數敵人時，先將一些敵人冰凍起來再逐個處理，或是用炸彈花來範圍輸出都是不錯的手法。

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8. 儲備左納烏膠囊

左納烏膠囊是可帶在身上的左納烏裝置，能透過安置於空島各處的「扭蛋機」左納烏裝置製造機獲得；這些裝置都很實用，如風扇可用來做木筏或車子，火龍頭則可用來加到武器上當成方便的打火機，煮飯裝置可以在忘了準備料理時救命等，以至翼都可單純當成一塊石板來便用，多帶一些在身上總沒壞處。

扭蛋機

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9. 常備柴火

先將木柴梱放在地上後點火（可用打火石、火焰果實或是附加了火龍頭或紅寶石的武器等）即可造出營火；營火有很多妙用，例如調整時間，必要時也可用來烤磨菇回血等。不過最主要還是配合「海拉魯毯果」，能加大火勢來產生上升氣流一下子升到高處，在早期精力不多時是十分實用的技巧，能省下許多攀牆的功夫。

10. 活用四大能力

在遊戲的序章就已能取得今集的四大能力「究極手」、「餘料建造」、「通天術」和「倒轉乾坤」，4個都是極為重要、在開始到爆機都一直會用到的能力，熟練運用這些能力是今集通關的最主要心得。四大能力的實用心得可見另文攻略：

王國之淚四大能力

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