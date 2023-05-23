《LEGO 2K Drive》（樂高 2K 飆風賽車）很有可能延續《薩爾達傳說 王國之液》中的DIY砌積木熱潮！不過今次不是砌巨型高達機械人，而是用LEGO Brick自組樂高積木戰車！Game內全部車仔都可以打散成零件，自由上色組合，相信遲下SNS上又有大量神人DIY《狂野時速10》新車同《蝙蝠俠》Batmobile！



狂野甩尾劈返轉

《LEGO 2K Drive》駕駛系統有點像《Mario Kart》「孖車」，簡單掌握甩尾及加速技巧，還有各式強化物品可供使用，將勝利納入手中！既可以砌餐飽，又可以好似《Mario Kart》咁輕鬆鬥返轉車，超推薦3日連假買隻慢慢玩。

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自由改車砌積木

《LEGO 2K Drive》的舞台名為「顆粒藍迪亞」，這個開放世界遼闊開放，每個市民都喜歡飆車、改車。玩家可以去車房找人猿技師陽光小猴，牠會協助你用LEGO零件自由組裝千變萬化、最有個性LEGO戰車，四處加入比賽、盃賽，享受各種小任務收集道具。

用LEGO零件自由組裝千變萬化、最有個性LEGO戰車

比如這類「漢堡包車」，你當然可以慢慢自己收集積木零件，上色改裝砌出來。但如想更快玩到特別車，可以買特別版「超凡勁敵特典包」，當中除了加送1年400個新任務，還有很多特別車做禮物。

慢慢自己收集積木零件砌「漢堡包車」

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3個版本有乜分別？

《樂高 2K 飆風賽車》分為一般版、超凡版（包一年Drive Pass 駕駛通行證）、超凡勁敵版包括了季票外，還加送「水陸飆風包」、「超凡特典包」，以及「超凡勁敵特典包」，一開game可以玩快艇及其他特殊戰車。「Drive Pass 駕駛通行證」包1年4季各100個追加關卡，當中可賺取各種禮物如車手、貼紙、特殊模組和音效等等。

超凡版、超凡勁敵版都包括一年Drive Pass 駕駛通行證，後者再送更多限定車仔積木零件。

《LEGO 2K Drive》



製作廠商：2K Games

平台：PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Steam、Epic Games

一般版＄468、超凡版＄548、超凡勁敵版＄788

3版本詳細分別、點圖放大睇