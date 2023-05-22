《新幪面超人》6月22日香港上映，四部名字都有個「Shin／新／シン」字的庵野秀明監製電影，雖然故事大至無關，但就合稱為「SHIN日本英雄宇宙 #ShinJapanHeroesUniverse 」四神合一合作宣傳。最近BANDAI更將4隻九唔搭八的東西，合而為一推出合體超合金玩具，網民笑稱：我究竟睇緊乜！愈醜愈愛愈多like。



跨片商合作限定Project

「拉打」《幪面超人》是日本大片廠東映金牌作品，而《哥斯拉》卻是東寶系的電影，《Ultraman》的圓谷公司雖已被BANDAI入股，但數十年來「咸蛋超人」電影都由松竹映畫發行，三大老字號因為庵野秀明的大名破天荒合稱「SHIN日本英雄宇宙 #ShinJapanHeroesUniverse 」宣傳，真可說少有。

「SHIN日本英雄宇宙 #ShinJapanHeroesUniverse 」

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四不像大合體超合金｜愈樣衰愈多like

BANDAI已不是第一次推出這類「九唔搭八合體機械人」了，以前有迪士尼、ToyStory、小雙俠大合體，但都不及今次這款「S.J.H.U.PROJECT 新‧宇宙機械人」般騎呢，它是將幪面超人1號（連電單車）變高的concept令人聯想起鐵甲萬能俠的朋友號，新哥斯拉當身體，由心口的A.T.Field突個恐龍頭出來，而新咸蛋超人、EVA初號機分別變成手腳，4合1，惡作戲味濃，極具創意又大膽！香港的日本水貨玩具店已開訂，約售＄1500港元左右

S.J.H.U.PROJECT 新‧宇宙機械人

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Twitter超多惡搞圖

好不好賣是未知數，但BANDAI就很識玩，最少要夠卓頭多人share，雖然網民一邊笑稱：我究竟睇緊乜！但其實就不斷share更大，在日本的Twitter上還有很多二次創作，搞笑又有創意，吸引到人訂玩具。



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四神合體｜一舉上映

而為了配合《新幪面超人》6月22日在香港上映，新映影片及洲立影片MCL戲院合作 ，將《真哥斯拉》、《新世紀福音戰士：終》、《Shin Ultraman 新．超人》 3部電影分別於6月3日起限定特別上畫，庵野fans敢去馬拉松式連續入場睇戲打卡嗎？



四神合體｜一舉上映

《真．哥斯拉》シン．ゴジラ



6月3日（六）| 05:00 PM | K11 Art House／6月4日（日）| 03:30 PM | MCL 德福

《真．哥斯拉》

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《新世紀福音戰士新劇場版：終》



6月10日（六）| 04:30 PM | K11 Art House／6月11日（日）| 02:30 PM | MCL 德福

《新世紀福音戰士新劇場版：終》

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《新‧超人》シン．ウルトラマン



6月17日（六）| 05:15 PM | K11 Art House／6月18日（日）| 03:40 PM | MCL 德福

《新‧超人》シン．ウルトラマン

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《新幪面超人》シン仮面ライダー



庵野最新作品《新幪面超人》「拉打」1號本鄉猛由池松壮亮飾演，更有

女主角濱邊美波的鏡頭比兩個超人加起來更多，比「拉打」1號本鄉猛（池松壮亮 飾）更2號一文字隼人（柄本佑 飾）及濱邊美波當女主角。此片在日本反應兩極，好不好看還是等自己入場看了再定吧。（6月22日上映／門票未開售）

《新幪面超人》

《真 幪面超人》新預告｜瘦骨仙1號冇霸氣 繩縛濱邊美波才是賣點

門票可於上映戲院門市／MCL戲院網頁、手機App購買