PS最新發布會懶人包 新機Project Q網民轟無謂：平板加手掣咪得｜PlayStation在香港時間5月25日凌晨4時公開了最新的官方發布影片，以下為發布內容懶人包整理，包括重點遊戲以及兩款全新PlayStation相關硬件產品「Project Q」及藍芽耳機正式公開。



多款大作公開或發表新影片 Marvel’s Spider-Man 2壓軸

距離上次PlayStation發布會已有一些時間，今次發布中公開的遊戲相當多，種類包羅萬有由3A大作到獨立遊戲牌有，涵蓋RPG、橫向動作、射擊、對戰、解謎等不同遊戲範疇，相當豐富。其中最為轟動的自然是《Metal Gear Solid 3》重製版《潛龍諜影 Delta：食蛇者》Metal Gear Solid Delta: Snake Eater正式公開，《Dragon's Dogma 2》也是令人興奮的公布。壓軸發布則是fans們都十分期待的大作《Marvel’s Spider-Man 2》，公開了長達10分鐘的Gameplay影片，展示了今集將採用雙主角、反派角色蜥蜴人，以及大量實機戰鬥、追逐戰場面。

Marvel’s Spider-Man 2千呼萬喚始出來

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按圖放大5月25日PlayStation方直播重點內容：



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有新硬件但唔係Pro機 PS5專用串流掌機Project Q正式公布

除了遊戲外今次發布會最大重點是有新的PlayStation相關硬件產品正式發布，在事前被爆料的「Project Q」在今次直播中正式亮相，功能也如同之前爆料所言是PS5專用的串流手提機，以Remote Play方式遊玩PS5遊戲；換言之玩家必須要擁有一部PS5才能使用Project Q。Project Q擁有8吋屏幕，以及能支援Dual Sense手掣的所有功能。另外也公布了PlayStation的官方藍芽入耳式耳機Earbuds；不過兩款新硬件產品的價錢及發售日均未有公布。

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就目前網路所見，玩家對Project Q的反應未算太過踴躍：有玩家指出Project Q比PS Vita在功能上是更為倒退，因為當年PS Vita既可串流、又能直接運行遊戲。亦有人指以手機或平板電腦+手掣即可做到相同效果，根本沒有必要特意買這部Project Q；也有人擔心其菇掣的耐用度，如果無法換掣的話一旦Analog開始「虧」的時候就不妙了。按圖放大網民留言：

雖然Project Q在剛公布的當下反應一般，但記者個人認為此機也不是無可取之處，尤其如果其定價具競爭力的話是值得考慮入手；始終一體式手提機能夠方便地躺在床上玩是有吸引力，平板+手掣始終是「兩件頭」，無論攤床或是坐著玩也需要另找方法「棟」起平板。

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