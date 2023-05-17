薩爾達傳說王國之淚攻略 全鳥望台位置一覽 解放謎題解法教學｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲全鳥望台位置一覽及解放謎題解法教學攻略。



＊＊＊流程攻略可能涉及劇透，閱讀之前請留意＊＊＊

本文承接流程攻略上篇：



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鳥望台同時開地圖及傳送點 越早開越方便

鳥望台是《王國之淚》中最重要的設施之一，開放鳥望台之後能解鎖該地區的地圖，以及能作為傳送點使用；同時玩家可藉由鳥望台一口氣躍至半空，再滑翔到想去的地點，省卻爬山的麻煩。只是不少鳥望台都位於較中期的地區，太早前往的話很容易被怪打死十分吃力，同時精力上限不高、佐納鳥裝置又不多時攀山涉水也很困難，建議不勉強一口氣開完，按自己步調逐個開放會較好。

鳥望台

要注意的是鳥望台在開放之前連傳送點都不會開啟；換言之如果玩家初次到達鳥望台，但是又解不開謎題想先去別處探索的話，下次就需要再自行前往該鳥望台而不能傳送，非常麻煩。如果玩家是已經到達一個鳥望台但又解不開謎題，可用Ctrl+F或從頁面中尋找功能在此文尋找解謎方法。還有是鳥望台的解放可以和另一主線劇情任務「龍之淚」一起完成。龍之淚任務詳細可見另文攻略：

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按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略 全鳥望台位置一覽 解放謎題解法教學：



拉布拉山 鳥望台：位於監視堡壘西北面的拉布拉山，不需解謎只要到達就能開啟，不過其位於水中巨岩上早期不易攀爬，可用營火+海拉魯毯果造出氣流再飛過去。



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卡加爾嶺 鳥望台：位於地圖西北部利特村北面的卡加爾嶺，用火燒掉入口附近的荊棘即可



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茨茨齊齊雪原 鳥望台：位於地圖西北部海布拉山脈和塔邦達大雪原之間，毋須解謎只要到達即可開放。



海拉魯平原 鳥望台：位於監視堡壘西南邊的海拉魯平原，被莫力布林據點守著，打倒所有敵人就能開放，加油努力。



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奧爾汀峽谷 鳥望台：位於監視堡壘東北面奧爾汀峽谷，頂蓋被撞飛了導致正門打不開；在塔附近會有從天而降的巨岩，用倒轉乾坤將岩石變成升降機上至高處再從塔頂進入即可從裡面開門（精力上限夠的話自己從塔身爬到塔頂也可）。



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撒哈斯拉平原 鳥望台：位於監視堡壘東南邊撒哈斯拉平原，去到後門打不開，進入塔底的洞穴、擊碎裡面的岩石後用通天術進入塔內，將頂住門的長棒拿開即可開門。由於塔的面積不大，可能需要多試幾次才能找到用通天術的正確位置。



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泡泡拉高地 鳥望台：位於地圖南邊泡泡拉高地，門沒鎖但是塔的開關無法啟動，跳入塔前的水井、破開岩石走到底會見到被陷阱困住的NPC凱亞奇達，他會請你救出他但開關在另一面。到稍遠處的「泡泡拉高地的遺跡窟」即可找到一個入口，用石頭壓住機關就可救出凱亞奇達，然後他就會修好鳥望台可以啟動。



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德伊布朗遺跡 鳥望台：位於地圖正北面的德伊布朗遺跡，門沒鎖但是塔無法啟動，原來是塔頂被浮游石擋住了，用究極手或各種佐納烏裝置將浮石移走即可。至於如何上塔頂記者是直接用火箭固定到浮石再飛上去，沒有火箭、風扇或熱氣球的話就只能用塔附迎的浮石一級一級地爬上去了。



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卓拉台地 鳥望台：位於地圖東部卓拉台地上，門口被淤泥封住，以任何水屬性攻擊洗走淤泥即可開門啟動塔。



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拉聶耳山 鳥望台：位於地圖東部拉聶耳山山頂，毋須解謎只要到達就能啟動，只是位於很高要爬較久。



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拉貝拉濕地帶 鳥望台：位於地圖最東南邊的拉貝拉濕地帶，門口被荊棘封住的同時這裡長期下雨點不起火，方法是將木板組成長形再放在正門的荊棘上擋雨（兩旁有高台讓你掠住木板），然後就可點火燒掉荊棘開門。



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格魯德峽谷 鳥望台：位於地圖西南邊的格魯德峽谷，門沒鎖但是機關壞了無法啟動，同時維修人員也因為升降機壞了無法到達。將重物以究極手組合至塔前升降機零件，夠重時就可將維修人員所在的升降台拉上來維修鳥望台。



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格魯德高地 鳥望台：位於地圖西南邊的格魯德高地，門口被積雪封住，要進入旁邊的洞穴、沿水流去到盡頭處即為塔底位置，再用通天術即可進入塔內啟動鳥望台。洞穴內的水流盡頭沒有落腳點，可用木板或是對水面射出冰箭來製造浮冰。



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烏爾利山 鳥望台：位於地圖最東北面的阿卡萊地區，門沒鎖但是機關壞了，然後維修用的零件則被飛行魔物奪用，用箭射倒魔物再將零件撿回去給維修人員即可。如果覺得難瞄的話可在箭上附加蝙蝠眼球即可自動追蹤目標。



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