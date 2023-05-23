薩爾達傳說王國之淚攻略 特殊防具取得 電池消耗半減/攻擊力+50%｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供部份強力特殊防具入手方法，包括能令電池消耗減半的「左納尼烏姆套裝」及可提升50%攻擊力的「鬼神套裝」。



能源套裝（左納尼烏姆套裝）

防具自帶效果是電池消耗降低，套裝效果則是電池回復速度提升，喜歡玩左納烏裝置的人必備。取得位置可按圖放大：

能源套裝（左納尼烏姆套裝）

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能源頭盔（左納尼烏姆頭盔）：



+ 24

能源鎧甲（左納尼烏姆之前掛）：



+ 17

能源褲子（左納尼烏姆之護膝）：



+ 20

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鬼神套裝

防具自帶效果是攻擊力提升，套裝效果是蓄力攻擊消耗減輕。穿上3件就能將攻擊力+50%，而且沒有前置條件，可說是一落地就可前去拿取。雖然強力但是強化困難，需要各條飛龍的素材。遊戲中有一個支線任務，解完後可獲得鬼神套裝所在地的線索，但此任務並非取得套裝的條件，玩家只要直接前往寶箱所在地開箱即可獲得裝備。取得位置可按圖放大：

鬼神套裝

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鬼神帽子：



+ 6

鬼神服：



+ 3

鬼神靴：



+ 4

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幻影套裝

有攻擊力加成的同時基礎防禦力高達8，但是無法強化，早中期非常強但後期就不如其他裝備，而且外觀就未必人人喜歡。取得位置可按圖放大：

幻影頭盔：



+ 7

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幻影鎧甲：



+ 6

幻影護脛：



+ 4

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忍者套裝（潛行套裝）

有潛行效果，想玩偷襲或是抓蟲子時十分方便。在卡卡利科村的防具店購買，但未解指定任務之前售價會超大提高（5000元一件）；不過只要在村內完成指定任務就可降回正常價格。按圖放大詳妯：

+ 4

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