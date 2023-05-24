薩爾達傳說王國之淚攻略 全藥劑調合配方一覽 精力藥 潛行藥入手｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道現提供遊戲中四件超強的必拎神裝入手方法攻略。



1. 七寶匕首

本作中最強的武器之一，純以攻擊力計比大師之劍更強：它有著格魯德系列「素材攻擊力2倍」的效果的同時，卻沒有一般格魯德武器「會令素材加速損壞」的反效果。配上攻擊最高的素材「白銀萊尼爾的刃角」後攻擊力高達138；配合加攻的防具如鬼神套裝等更是可毀天滅地。

攻擊力138的單手劍

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取得方法說難不難說易不易，首先玩家需要先到達格魯德小鎮，然後到達地下街找NPC瑪卡拉承接任務「行蹤不明的店長」。然後前往城鎮西面的「盧瑪琳沙丘」，需要打倒一隻莫爾德拉克吉；該怪物感應聲音行動，先爬上石柱，然後對地面射一箭，怪物會在射擊點跳起來；然後對怪物用附加炸彈花的箭射擊，就可令其倒地，這時埋身輸出即可。

+ 3

打倒怪物後店長感謝你救命之恩；回去格魯德小鎮的珠寶店找她，她便會幫你製作七寶匕首和七寶盾。材料需要4個鑽石，10個打火石和格魯德匕首及格魯德盾（腐蝕的亦可）。格魯德匕首可在市集北面的北格魯德巨石打雜兵獲得；盾的話在城內西邊城牆角上寶島就有一個。

+ 5

七寶匕首和七寶盾壞掉的話可再以相同素材製作；不過素材不易獲得，邪道玩家可直接用裝備複製方法多整幾把；正派玩家也可用「修理武器」的技巧來為武器回復耐久度，詳細方法可見另文攻略：

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2. 五連獸神弓

獸神弓是威力32而且3連射的超強弓箭，可以透過擊倒白銀萊尼爾（人馬怪）獲得，而獸神弓的其中一個詞條是5連射，威力變成32x5，火力可說是毀天滅地。當然玩家可以透過一直刷白銀級萊尼爾來獲得5連獸神弓，不過如果玩家已經能夠穩定地連刷白銀萊尼爾時，相信5不5連對你而言已沒什麼分別了。

5連獸神弓

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這裡提供一個不需要打人馬怪都可獲得5連獸神弓的方法，就是去 的寶箱。雖然不用打人馬怪，但也會有兩三隻白銀級及一堆黑色的雜兵，要小心打應付。敵人清光之後先存檔再開啟寶箱，開不到5連獸神弓時就讀檔重來。

注意玩家的隱藏分數要夠高，否則在寶箱中只能開出獸王弓或萊尼爾弓。隱藏分數能透過推主線、擊倒強敵（如人馬怪）及首領（有血條）敵人提升，未夠的時候就再去推推主線或刷刷怪吧。

3. 近衛雙手劍

在海拉魯城堡中薩爾達公主的房間中就可獲得，不過有機會出現腐蝕的版本；但就算是腐蝕版也已經足夠使用了。薩爾達公主房間的前往路線可見另文攻略：

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近衛雙手劍

這把武器被玩家用作「人馬怪殺手」：原理是近衛系列特性是瀕臨損壞時攻擊力上升，而玩家騎上人馬怪後的攻擊不消耗武器耐久度，因此用快壞掉的近衛武器在人馬怪上鋤背可一直享受其加成。而當玩家將其耐久度控制到再斬一刀就壞時，更可同時享用武器破壞時的兩倍攻擊力，能打出毀天滅地的火力。而想當然這把劍也只會用來打人馬怪（畢竟再砍一刀就壞了）。

要將近衛大劍的耐久度控制到再斬一刀壞，首先一直用跳斬，斬到跳出「武器快要壞掉了」告示，然後再跳斬兩次，即可達成再斬一刀就壞的耐久度。

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如果要練就極限人馬怪殺手，玩家需要使用「吉波得之骨」來進行餘料建造，再配合「異次元套裝」的骸骨武器1.8倍攻擊力特效，再配合3級攻擊力提升的料理，可去到一擊850左右的傷害，最強的白銀人馬怪也是上馬6刀就收工。但異次元套裝需要很多功夫才能取得，在未有的時候用白銀萊尼爾素材、穿加攻的防具暫代，也已經有很不錯的效果了。

4. 海利亞盾

防禦力高達90，如果再抽到防禦+10的詞條就能有100防。入手方法不難，只要去海拉魯城堡開寶箱就可獲得。路線可按圖放大：

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另外是哈特諾村防具店「選村長」的一系列任務之後，可直接在該商店購買海利亞盾，3000元一個。