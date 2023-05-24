薩爾達傳說王國之淚攻略 全破魔之根位置一覽 點亮地底世界｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道現提供遊戲全破魔之根位置一覽。



王國之淚全破魔之根位置一覽

《王國之淚》今集一大特色是新增了和海拉魯大地面積一樣的地底世界，地圖大小一口氣變成了兩倍。不過地底世界因沒有陽光一片漆黑，玩家需要點亮位於地底世界各地的破魔之根才能照亮地底。以下為遊戲全破魔之根位置一覽；圖輯則為局部地區放大圖。

破魔之根位置一覽

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值得注意的地方有幾個：首先地面和地底世界的地圖是完美重疊，當你在地圖切換層數時，亦即等如觀看自己現時在另一張地圖中的對應位置；可用來判斷哪個深穴最接近自己想去的地方。

另外是在地底地圖中，純黑色的地方都是無法通過的邊界，需要繞過去或是直接從位於邊界對面的深穴進入。因此如果見到在地圖中見到被黑色邊界圍起的地方，基本上都要從地西找深穴進入。而一些深穴位於隱藏位置e.g.洞穴中，無法直接在地面看見，例如利特村、卓拉領地、海拉魯森林公園的深穴等。

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還有就是由於地底世界的地形很差，很多凹凸不平的地面，又常常有些不太高但車子就是開不過去的90度垂直地面，在地底世界駕車頗為為辛苦。建議用「airbike」雙風扇電單車來開地圖；玩家還可將大光亮花種子種在風扇電單車上更可成為移動光源。最後就是有幾個破魔之根需要解開地面和天空中對應位置的迷宮才能進入。

airbike好使好用

也建議先入手能源套裝，以加長使用風扇電單車的時間。取得方法可見另文攻略：

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