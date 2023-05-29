《小魚仙》（The Little Mermaid）起用美國黑人女歌手Halle Bailey真人化迪士尼1989年同名經典動畫，被指政治正確，開畫前網上風沒不斷，仍無阻電影於北美開畫大收1.3億美元（約10億港元），更刷新真人版《阿拉丁》紀錄成為國殤日上映票房榜季軍作品。不過本作在亞洲區卻人氣低迷，香港人如無法愛上黑人小仙魚，不如上Disney+搵其他真人版迪士尼電影睇！



魚蝦蟹歌舞出色｜Halle Bailey歌藝難救演技

本文無意根對種族膚色，Halle Bailey絕非迪士尼公主級的美女，她歌藝的確很有感染力，但演技近乎是零，角色長期間失聲，舉手投足都像個智障。片頭偷看男主角一幕，眼神竟然更像獵人對獵物虎視眈眈，小朋友睇到cry。劇本嘗試寫小魚仙艾莉奧是位向理想勇往直前的女孩，但性格塑造薄弱，感覺只是一個「戀愛腦」，男主角則是見一個愛一個，完全不明白二人為向會對雙方一見鐘情，令人難以投入感動。

《小魚仙》魚蝦蟹歌舞出色

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真人版海底場景特技豆泥，場景多數也是黑媽媽，六位公主與海王竟然要去做義工執垃圾，竟然蝦兵蟹場守衛也沒有，排場比原版寒酸多了。好在一堆CG魚蝦蟹幾可愛，兩場經典歌舞《Under The Sea》、《Kiss The Girl》一場繽紛鮮豔、一場浪漫風趣，連鏡技巧甚至比原版更出色。整體不過不失，但也沒有地方可突破、超越原作。歌算好聽、笑位還可以，試映場就發現全場小朋友都笑得很開心，是一套合格的合家歡電影，想睇浪漫童話式愛情片或會失望。

亞洲區觀眾對黑人《小魚仙》不買帳

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亞洲區不買帳

事實證明不同地區觀眾對小魚仙的膚色接受程度有異，亞洲區如中國、韓國、港台地區，真人《小魚仙》票房均不及另一部以黑人明星為賣點，於美國國殤日檔期開畫的真人《阿拉丁》（括號內、數字以美元計）

韓國：270萬(600萬)

中國：250萬(1千800萬）

香港：47萬(150萬)

台北：13萬(150萬)

菲律賓：220萬 (350萬)

墨西哥：850萬（890萬)

英國：630萬 (728萬）

義大利：470萬(631萬)

澳洲：400萬(525萬)

巴西：400萬(468萬)

法國：360萬(358萬)

西班牙：360萬(490萬)

阿根廷：250萬(120萬)

德國：240萬(310萬)

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《阿拉丁》Aladdin



迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）起用黑人巨星Will Smith演「神燈精靈」，劇情除了講他幫阿拉丁追茉莉公主，也加重了二人間友情的描寫，感動人心。Will Smith以自己的想法註譯燈神這角色，生鬼有活力，跟羅賓威廉斯（Robin Williams）聲演的原版各有特色。

《阿拉丁》Aladdin

《美女與野獸》 Beauty and the Beast



在眾多「真人版迪士尼公主」中，由「妙麗」Emma Watson演的貝兒應該最少「黑子」，作品也把女主角寫得更立體，強調她跟父親一樣是位發明家，也增加了她與母親相關的情節。作品拍得浪漫而華麗，音樂、道具服裝都非常講究，值得一看。

《美女與野獸》 Beauty and the Beast

《魔法奇緣》Enchanted



雖然這部是原創電影，不過內容巧妙將迪士尼童話故事與我們身處的真實世界完美融合。既會惡搞迪士尼動畫的公式化（比如公主無時無刻唱歌、王子有點蠢等等），Amy Adams演的公主最後更學會女性應該獨立自主、努力爭取，而不是永遠等王子來拯救。

《黑白魔后》Cruella



動畫《101隻斑點狗》中專捉夠做皮草的動保天敵、惡女Cruella，由Emma Stone扮演年輕版，解釋這個時裝潮女的成魔之路，好看在沒有刻意說教洗白。

《黑白魔后》Cruella

《維尼與我》Christopher Robin



Christopher Robin（Ewan McGregor 飾）與小熊維尼和動物朋友道別，前往倫敦的寄宿學生升學，長大後的他竟變了一個忽略家庭的工作狂父親；一次事件，Christopher Robin返回百畝森林尋維尼，更重拾初心。

《維尼與我》Christopher Robin

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3套伏作｜敢挑戰嗎？

木偶奇遇記



將恐怖童話《木偶奇遇記》改篇成真人版，有影帝湯漢斯做木匠爸爸，亦是全片唯一賣點。小木偶像個用deep fake face app換面的公仔，令人失去追看的動力。

木偶奇遇記

花木蘭



代父重軍的花木蘭之所以感動人，是一個弱女子上戰場。但迪士尼版的花木蘭在第一秒開始已經是個無所不能的神奇女俠，根本是天生的軍人材料，令故事變質。

花木蘭

魔法奇緣2



Amy Adams 47歲拍《魔法奇緣》續集，老得來仍可愛，本想安排主角由「公主」變成一個「後母」，換個角度看童話。但劇情完全暴走，胡鬧且沒有意義，浪費了好題材也毀了神作。