Disney+五月推薦新作｜5.24至5.26是佛誕三連休，將近30度人又多，不如在家睇片煲劇。D+月中上架了《蟻俠與黃蜂量子狂熱》後，終於等到5月尾大作《西遊ABC》上架！佛誕睇楊紫瓊扮千手觀音、吳彥祖做齊天大聖，其實都幾應節。😂



《西遊ABC》｜《奇異女俠》楊紫瓊、關繼威最吸引

《西遊ABC》改篇自美國漫畫《American Born Chinese》（美國土生華人），主角「王進」雙親是華人移民，他在美國土生土長，升高中後想擺脫華人宅男「魯蛇」形像，希望與白人、運動員埋堆。就在此時，王進竟被學長要求照顧一位比他更宅的華人轉校生「孫維辰」。而意思不到是，維辰是孫悟空（吳彥祖 飾）離家出走的兒子，他還偷了金剛棍，前來尋找他夢見過的貴人王進，一同取西經第四卷，阻止牛魔王發動政變滅世。

楊紫瓊扮千手觀音

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原作漫畫這種風格，相信香港人是不會看的。

作品總監製是《尚氣與十環幫》的導演Destin Daniel Cretton，功夫武打+荷里活特技下了重本，兩位主角都香港人不太認識的年輕演員，但配角就不得了，有吳彥祖演悟空，還有奧斯卡影后楊紫瓊扮觀音娘娘，她還帶了很多《奇異女俠玩救宇宙》的演員參與，比如關繼威、吳漢章，這部劇集暫時有8集，三天長假剛好可看畢完整的第1季。【圖輯】集齊《奇異女俠玩救宇宙》卡司！點圖放大逐格睇楊紫瓊吳彥祖新劇《西遊ABC》預告👇👇👇

吳彥祖做齊天大聖

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22部未可能未睇的新上架作品

Disney+平台5月還有其他值得一看的新作，比如《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man & The Wasp: Quantumania），STAR頻道追加大量假期kill time必看的周星馳作品。韓劇有《浪漫醫生金師傅3》及《特務家族》，動畫則有《天國大魔境》，《星球大戰：幻境》及第2輯，以下就有22部必睇作品圖輯。

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仲有關繼威睇！《奪寶奇兵》系列電影5.31上架

最後，雖然三連休期間暫時看到，其實5月31日D+還會上架《奪寶奇兵》系列電影。當中最推薦第2集《魔域奇兵》，有當年仍是童星的關繼威呀！