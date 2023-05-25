Netflix 5月新片推薦｜5月尾有《FUBAR》「星爵」外父阿諾新劇，韓劇有金宇彬的《末日騎士》，動畫就推介無厘頭搞笑《肌肉魔法使-MASHLE-》，《車貞淑醫生》亦很適合在5月25至27日三日長假追番／翻睇、準備好6.4播大結局！



《FUBAR》大隻佬阿諾75歲擔正拍劇

大隻佬阿諾舒華辛力加今年75歲，再一次扮演CIA中情局探員，不過就是一位即將退休的老人家，他無意中發現了家人的秘密，被迫重出江湖；《FUBAR》意思是糟糕及註定失敗，究竟阿諾人生最後一次任務能否成功？

《FUBAR》

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《末日騎士》被指抄襲小島秀夫《死亡擱淺》

金宇彬主演科幻劇，演沙漠化未來世界中的氧氣Foodpadar外賣員兼武裝保安，被人植入QR Code成為傳奇快遞「5-8」，又捲入宋承憲一場以氧氣支配世界的大陰謀，槍戰、追車戰緊張刺激。有人質疑劇情抄小島秀夫遊戲《死亡擱淺》，但劇組強調漫畫原作比《死亡擱淺》早三年面世，並沒有抄橋。

《末日騎士》

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《慈母殺心》：蘿霸Jennifer Lopez演殺手媽媽

繼全度妍的《格殺福順》後Netflix又有一套單親媽媽職業殺手電影，《慈母殺心》女主角Jennifer Lopez是服役於軍隊的女殺手，隱居多年的她為保護女兒重出江湖，有槍戰有格鬥肉搏，相當可觀呀！

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《肌肉魔法使》沒有魔法的哈利波特

在人人有魔法的王國中，天生無魔力的棄嬰馬修本應在出生時就被處死，幸得爺爺收養在森林中10多年，著他每天操肌，無魔法都最少有肌肉。後來魔法警察布拉德撞破馬修身份，強迫他入讀魔法學校。究竟一個沒有魔法的人，如何靠一身肌肉和神級體格，在魔法學校成為高材生？全片都非常多無厘頭爆笑惡搞爛gag，喜歡睇《齊木楠雄》的人可以試試。

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《車貞淑醫生》 嚴正花離婚刺激收視

家庭主婦車貞淑意外大難不死後決心成為醫生，雖然《車》已不是「新片」，但因為女主角演員嚴正花離婚消息，令這部韓劇重上Netflix TOP 10位置，加上全劇將於6月4日播出大結局，今個三日長假正適合追番，準備收睇結局。

《職業美人魚》可能好睇過小魚仙

如果你也接受不到真人版《小魚仙》，或者可以睇Netflix的紀錄片《職業美人魚》，原來世上有一批又靚、身材又好、又熟水性的美女，會化身為美人魚水下表演！而此作正是講解這種特殊職業的有趣秘辛。

《YAKITORI：行星軌道敢死隊》科幻打工仔悲歌？

改篇自由日本小說家Carlo Zen同名輕小說，青年伊保津明失業多時，決定加入一隊以「用完即棄」為方針的行星軌道步兵隊「YAKITORI」，最少三餐有著落。動畫版聲優陣有有坂泰斗、瀨戶麻沙美、武内駿輔、河西健吾、鬼頭明里等，最特別是劇中由初音未來的原聲藤田咲客串管制 AI「初音ミミ」。

Netflix 5月新片推薦｜5月尾有《FUBAR》「星爵」外父阿諾新劇，韓劇有金宇彬的《末日騎士》，動畫就推介無厘頭搞笑《肌肉魔法使-MASHLE-》，《車貞淑醫生》亦很適合在5月25至27日三日長假追番／翻睇、準備好6.4播大結局！/遊戲動漫/901747/netflix-5月推薦-fubar-阿諾間諜喜劇-肌肉魔法使-低能好笑

