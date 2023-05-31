日本手遊市場被中韓遊戲霸佔 日媒分析一個原因讓宅宅乖乖課金｜大約10年前手機遊戲開始爆發性流行，當年如果說到「手機遊戲」，一般都是會想到《Puzzle and Dragons》、《碧藍幻想》等日系手遊，又或是《Angry Bird》、《Candy Crush》等經典歐美系手遊。不過近年在日本人氣最高手遊的卻不再是日本國貨，而是中國、韓國開發的作品；日本最近就有媒體撰文分析相關現像。



原神、崩鐵、尼姬、蔚藍檔案等中韓製手遊日本大熱

近年日廠手遊開始後勁不繼，雖然仍有PAD、FGO、馬娘等少數老IP仍維持人氣，亦有《Project SEKAI》、《緋染天空》等新秀出現；但手遊排行榜上前列位置許多都被中國或韓國製手遊搶去了。像是《王者榮耀》和《PUBG Mobile》長期佔據手遊課金榜頭兩名；以及像是近年全球大熱的《原神》、在日本極受歡迎的《蔚藍檔案》；推出半年左右的《NIKKE》尼姬亦非常成功。

《原神》長期在秋葉原展出大量廣告

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上個月新出的《崩壞：星穹鐵道》也成為新一代吸金之霸，上市10日營收即突破1億美元；首月的營收有超過4分之1（26%）來自日本地區。

日本新聞網站「每日娛樂」（まいじつエンタ）就撰文分析為何曾是手機遊戲霸主的日本會發展至現今的狀況。文章指出曾經日本的宅宅都對中國或韓國製作的遊戲或動漫產品都較具戒心，但近年開始已不再抗拒還會大把大把地課金；不論作品是由什麼國家製作，「有趣才是最重要的」。

《崩壞：星穹鐵道》在日本的宣傳亦是不惜工本。

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文章對此歸納出兩個主要理由：一是辛辣地指出日本作為動漫文化、宅文化大國，但在開發手機遊戲時卻欠缺誠意。尤其是手機遊戲方面，往往都不是由宅宅或是能理解宅宅文化的製作人所開發，這些手遊只是花錢請人氣畫師來繪製新角色、再製作成抽蛋遊戲，對宅宅毫無尊重可言，甚至可說是僅將宅宅當成是壓榨金錢的對像i.e.中國網民常說的「韭菜」。

《賽馬娘》在日本仍然人氣高企，但自去年開始亦有玩家對其課金壓力感到不滿

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另一方面，現時在日本以至全球大熱的中、韓製手機遊戲，大多都是由真正的動漫迷、宅宅所開發；這些同時身為宅宅及遊戲開發者的人知道宅宅喜歡什麼東西，因而製作出來的遊戲更容易吸引到動漫遊戲迷。例如《原神》開發商米哈遊的創辦人之一「大偉哥」劉偉以及不少米哈遊核心成員都是《新世紀福音戰士》Eva的忠實fans；推出即大熱的《崩壞：星穹鐵道》中亦可見各處受到《Persona》、《最終幻想》以及《軌跡》等經典JRPG遊戲系列等影響的影子。

《蔚藍檔案》的新角色「近衛ミナ」明顯neta《英雄本色》中的Mark哥。

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現時在日本極受歡迎的《蔚藍檔案》也可視為日系美少女遊戲（Gal game）的一種進化，不少動漫迷都認為《蔚藍檔案》的劇情「比Gal game更像Gal game」；連在全球享負盛名，寫出《Fate》系列故事的須奈蘑菇，也對《蔚藍檔案》的主線劇情大表讚揚。

當然比起日本，中國和韓國可能有更多粗製濫造的劣質手遊；只是現時在日本和韓國深受宅文化影響的一代人，成為了產出動漫遊戲產品的製作者，他們有能力製作出繼承了良好宅文化。此消彼長之下，高質素的中、韓製手遊在日本大熱也就正常不過了。