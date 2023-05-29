八重神子武器聖遺物組隊攻略 原神3.7蛋池 神子強不強值不值得抽｜《原神》最新更新了3.7版本，迎來兩位來自稻妻的人氣角色「八重神子」和「宵宮」的復刻；《香港01》科技玩物頻道提供八重神子全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



八重神子角色簡介

八重神子是於2.5版本實裝的雷屬性法器角色，角色原型為《崩壞3rd》中的八重櫻（配音也同為佐倉綾音）。八重神子可說是《原神》角色中塑造比較成功和鮮明的一位，在稻妻主線以及活動劇情中都有非常多的戲份（某程度上可說比雷電將軍還多）；身為鳴神大社的宮司大人又兼任以出版輕小說為主的「八重堂」總編輯，兩個身份分別顯示她的政治手腕以及喜愛人類平民娛樂的兩個鮮明形象，成為大家眼中的「有些壞心眼卻總是為身邊的人著想的知性巫女大姐姐」。

同時八重神子質其他人氣角色如雷電將軍、珊瑚宮心海等的互動亦十分有趣，亦是神子人氣高企的原因之一。

「浮世笑百姿」這個稱號正正是對八重神子的最佳寫照

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八重神子強嗎 值得抽嗎

八重神子在初登場時評價相當低，一來當時草屬性尚未推出、雷屬仍然是弱勢屬性；二來八重神子本身的角色設定頗為奇怪，Q技能量需求高達90為全遊戲最高，然後將回復能量的效果放在命之座中，因而被玩家稱為「負二命」角色。

不過來到3.0版本草屬性推出之後，受惠於新的「激化」反應令神子的傷害大為提高，雖然不是最頂尖級數但不論大世界還是深淵都綽綽有餘。最重要是八重神子大世界體驗極好，E技殺生櫻自動攻擊敵人毋須瞄準；尤其是有草神的話，草神E技「影相」對全部敵人施加蘊種印之後神子3個E，然後就可掛機等敵人自滅了，十分適合懶人。

因此純以強度論八重神子或者不是《原神》裡面最頂尖的一位，但卻是十分值得擁有的功能性角色；而外貌黨就更是非抽不可，誰能抗拒美艷動人的狐妖巫女呢。

神子，你值得擁有

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八重神子命之座相關

就如剛才所說八重神子曾被稱為「負二命」起步的角色，2命和0命的差距頗為明顯。1命效果為施放大絕之後跟據摧毀的殺生櫻數目回復能量，最多可回復24點，換個角度看就是將大絕的能量由90點減到66點；二命效果將殺生櫻的初始及最高等級提高1級，而且攻擊範圍提升60%。

八重神子命之座效果。https://wiki.biligame.com/ys/%E5%85%AB%E9%87%8D%E7%A5%9E%E5%AD%90

不過雖然頭兩個命座的提升頗大，但在有了草屬性帶來的激化反應之下，現時0命神子的火力也已經很足夠了；無課或輕課玩家毋需去追命座。當然如果你有愛又有預算的話可抽個2命回來。

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八重神子武器相關

八重神子的專武「神樂之真意」為少數副屬性為爆擊傷害的武器（其他有散兵專武圖萊杜拉的回憶、4星有流浪樂章），效果是施效E技時提升E技傷害（可疊加3層）、疊滿3層之後增加全元素傷害。效果完美配合八重神子「3E」手法；同時神樂之真意也有一定的泛用性，其他輸出型法器角色如凝光、麗莎、站場流草神、可莉等都可以使用。

神樂之真意

再加上同池宵宮的武器「飛雷之弦振」是一把非常優秀的五星弓，使得今次武器池的投資價值很高。如果打算抽/已經有神子，又有足夠預算的話，今次武器池可以積極考慮。

今次武器池頗抵抽。

當然仍是那句，《原神》的5星武器都是奢侈品，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。八重神子的其他可用五星武器有四風原典、天空之卷及千夜浮夢（草神專武）；四星武器則可用流浪樂章及匣裡日月。

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八重神子聖遺物相關

視乎玩家如何組隊八重神子的聖遺物有幾個方向，但大都離不開精通、攻擊力和飾金；可以在如雷的盛怒（雷傷15%）、18%攻擊力（角鬥士等）和80精通（流浪大地的樂團等）的套裝之中任選兩款組成2+2，也可採用飾金之夢4件。

個人會比較建議用飾金4件，除了傷害之外更考慮聖遺物獲得途徑：首先飾金本身是一個很泛用的套裝、許多角色都會使用，同時同副本掉落的「草套」（森林的記憶）則是草屬指定套裝，使得刷飾金的體力效率遠高於其他聖遺物；因此懶人不想考慮太多的話無腦4件飾金即可（除非為純雷隊）。

萬用飾金套

主詞條基本都是攻擊沙、雷傷杯和雙爆頭；如果打激化一般會盡推雙爆和攻擊力，精通則可以草神、砂糖等精通buff角色來提升。至於充能方面有是好沒有也沒差，畢竟0命神子能量需求太高，與其勉強去堆充能趕循環，倒不如直接放棄一次大技，每隔一次循環才打大絕或是留到有需要時才用。

如果用八重神子打超綻放的話，則可用「樂園套」（樂園遺落之花）；不過樂園套的提升並不是很多，加上同副本掉落的「沙上樓閣」套裝基本上只有散兵和魈會用，如果沒有這些角色的話可以毋須特意刷樂園，用回飾金之夢即可。另外如果是玩武裝感電的話，則可以選用平雷4件（平息鳴雷的尊者）。

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八重神子組隊相關

超激化隊



以包括神子在內的任意草雷角色再配上輔助角色而成的隊伍，只要有草和雷屬性來打反應即可，成員和循環都非常自由，視乎組合神子可以站場主C也可以是後台副C。低配可以是神子+草主+菲謝爾+砂糖/迪奧娜，除了神子全是免費/曾送過的角色。如果角色池較深，比較建議組成2草2雷，取兩個元素共鳴提升整體效率。個人的組法是神子+刻晴+草神+瑤瑤/綺良良，草神EQ後神子3E換刻晴輸出。

超激化隊

蔓激化隊（提八納鍾）



以草神和神子提供環境讓提納里打蔓激化反應的隊伍，有著現時一線的強度，不過造價偏高，三隻核心角色提納里、神子和草神都難以取代（鍾離可換成其他盾輔）。

超綻放隊



原理和久崎忍超綻放隊一樣，以草神和行秋/夜蘭的水草反應產出草種子，再用雷屬打出超綻放反應；只是提供雷屬的方法由久崎忍雷圈變成神子站場普攻+殺生櫻。某程度上可說是浪費了神子自身的傷害，但亦不失為一個有效打法，而且育成難度低神子只需要猛堆精通即可，不用苦命刷雙爆。

武裝感電隊



以水和雷來打出多次感電反應的打法，名稱來自boss公子的魔王武裝（可用時用水和雷攻擊）。武裝隊歷史悠久，是當年為弱勢屬性雷屬的少數有效打法之一。使用神子的武裝隊一般以心海為站場主C，配以萬葉增傷（沒有萬葉可改用其他輔助），然後視乎是對單還是對群選用行秋或北斗。

E就完事隊



大世界懶人隊伍，並不適合深淵。隊如其名E就完事，適合想要解放雙手的人使用。成員自由，重要的是鍾離提供強大到可以讓你站著不動掛機的護盾，其他可選用雷神等後台E角色，草神則可大大提高整體傷害。