FFXVI Diablo 4 Street Fighter 6 2023年6~7月必玩遊戲時間表|相信不少玩家仍然忙著在《薩爾達傳說王國之淚》中在海拉魯大地上盡情探索冒險,不過也別忘了2023年還有許多其他大作遊戲推出,尤其是6月份有FF16、Diablo 4、Street Figher 6等多款重磅大作接連推出,《香港01》科技玩物頻道以下整理2023年6~7月主要遊戲發售時間表,方便機迷安排時間打機。



FF16、Diablo 4、SF6等大作6月連環推出 機迷忙餐死

雖然應該很多機迷在《薩爾達傳說王國之淚》中在海拉魯大地上盡量探索冒險,但別忘了6月還有多款重量級大作連環推出:首先有6月2日推出的《Street Fighter 6》街頭霸王6,然後有6月6日的《Diablo 4》暗黑破壞神4,再接下來就是期待度爆燈的Final Fantasy系列正傳最新作《Final Fantasy XVI》最終幻想16;如果是任天堂Fans在7月還有《Pikmin 4》皮克敏4在等著你,大家還是快點找回薩爾達公主準備迎接其他大作吧。

除了重磅新作之外6、7月也有不少值得留意的重製/高清化作品,如《世界樹的迷宮》1、2、3高清合集、《牧場物語 Welcome!》、《信長之野望 新生 with 威力加強版》,以及資歷較老的機迷都會認識的《鍊金工房》系列初代作重製版《瑪莉的鍊金工房Remake ~薩爾布魯克的鍊金術士》。

按圖放大FFXVI Diablo 4 Street Fighter 6等2023年6~7月15款主要遊戲時間表:



2023年6~7月 15款主要遊戲時間表:



世界樹的迷宮 I・II・III HD Remaster

6月1日 平台:Steam、Switch



Street Fighter 6 街頭霸王6

6月2日 平台:PS4、PS5、PC、Xbox



Diablo 4暗黑破壞神4

6月6日 平台:PS4、PS5、PC、Xbox



Blue Protocol 藍色協議

6月14日 平台:PS5、PC、Xbox



Final Fantasy XVI 最終幻想16

6月22日 平台:PS5



牧場物語 Welcome!美麗人生

6月22日 平台:PS5、Switch



Sonic Origins Plus 索尼克起源PLUS

6月23日 平台:PS4、PS5、PC、Xbox、Switch



幽靈偵探 Ghost Trick: Phantom Detective

6月30日 平台:PS4、Steam、Xbox、Switch



超偵探事件簿 霧雨謎宮

6月30日 平台:Switch



夢魘騎士團Remaster版(繁體中文版)

7月6日 平台:Switch



瑪莉的鍊金工房Remake ~薩爾布魯克的鍊金術士

7月13日 平台:PS4、PS5、Steam、Switch



東亰幻都 eX+ for Nintendo Switch(繁體中文版)

7月13日 平台:Switch



Exoprimal

7月14日 平台:PS4、PS5、PC、Xbox



信長之野望 新生 with 威力加強版

7月20日 平台:PS4、Steam、Switch



Pikmin 4 皮克敏4

7月21日 平台:Switch



