外媒統計逾7成人無意購入Project Q 傳Sony任天堂或有新掌機推出可等等｜Sony在前早舉行的「State of Play」線上發布會中公開了全新的PS5周邊硬件「Project Q」，是一部PS5專用的串流掌機。這部掌機公布之後引起不少玩家關注和討論，早前就有媒體發起投票問玩家們有沒有興趣購入Project Q。



The Game Awards推特投票 逾7成人無意購入Project Q

Sony在前早舉行的「State of Play」線上發布會中公開了全新的PS5周邊硬件「Project Q」，是一部PS5專用的串流掌機；在發布會完結之後，每年舉辦年度遊戲大獎的組織「The Game Awards」在推特Twitter發表投票帖文，問網民們會否購買傳將會在今年末推出的Project Q。而在22000票中，有76%的人表示現階段無意購入Project Q，近15%的人則表示尚未決定，而表示會買的人則不足10%。

https://twitter.com/thegameawards/status/1662525045036679168?s=20

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網民數4大缺點

雖然Project Q尚未正式推出，不過網民已開始數出其缺點，首先有續航力問題，據之前的流出表示Project Q的電池續航力只得4小時。另外也有網民認為手提機需要長期連接網路的設計跟本就不合理，亦有網民批評其需要PS5才能使用、綑綁式銷售手法，以及功能不如Steam Deck或ROG ALLY等其他手提遊戲機。

Project Q

如果以記者個人看法，若Project Q的售價宜人的話，對於已有PS5的用家來說還是會有一定吸引力，畢竟可以躺在床上或沙發上玩是十分吸引。只是PS5周邊硬件的價錢都偏貴，像是「Pro掣」Dual Sense Edge都要賣接近1600港元，估計Project Q可能要接近3000港元甚至更貴。

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高通同Sony、老任傾過計 新掌機唔係無希望

撰文時正於台灣舉行的Computex 2023會議上，晶片生產這高通（Qualcomm）透露他們已經與PlayStation及任天堂就未來的可攜式遊戲裝置進行了商談。據高通高級副總裁Alex Katouzian所言，PlayStation和任天堂均看重高通在Android市場的巨大影響力，都有興趣擴展其掌上遊戲功能。

高通（Qualcomm）

雖然三方尚未達成合作、可謂「十劃都未有一撇」，不過將來Sony或任天堂採用高通處理器（Snapdragon等）推出新的掌機產品並非全無可能。

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Project Q = PS5專用串流掌機

「Project Q」是PS5專用的串流手提機，以Remote Play方式遊玩PS5遊戲；換言之玩家必須要擁有一部PS5才能使用Project Q。Project Q擁有8吋屏幕，以及能支援Dual Sense手掣的所有功能。另外也公布了PlayStation的官方藍芽入耳式耳機Earbuds；不過兩款新硬件產品的價錢及發售日均未有公布。