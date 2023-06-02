PS Store特賣Plus會籍75折 15隻精選抵買抵玩遊戲｜PS5自今年供應回復正常後，PlayStation就經常舉行特賣活動，幾乎可以說是一個接著一個；最近PlayStation Store特賣活動「Days of Play」展開，今次除了一樣有遊戲打折出售之外，更有最近少見的PS Plus會藉特價以及Dual Sense手掣減價，PS玩家要留意了。



Plus會員75折 PS5 Dual Sense手掣特價

是次Days of Play有近600款PS Store商品打折出售，若只計算完整遊戲的話亦有超過300款，優惠低至1折 -90％，大家可看看有沒有什麼心水Game正好打折可帶回家。除了遊戲之外今次最重要是有Plus會員特價，而且今次是久違地連既有會員續會或是升plan都有折扣；對上一次PS Plus會員續會有折已是頗久之前，Plus玩家記得不要錯過今次機會。今次Days of Play由6月2日至6月12日，有興趣出手的玩家要把握時間了。

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按圖放大PS Store特賣Days of Play 15款抵買PS4/5遊戲：



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另外值得一提是今次Days of Play亦有實體商品減價，除了指定實體遊戲以低價出清之外，PS5 Dual Sense手掣亦減至398元發售，比正價平了一百多元；如果正在使用的手掣已開始「虧」或是想為電腦添置一隻手掣使用（來玩Diablo 4、Street Fighter 6之類），就可趁今次減價入手。

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PS Plus 2023年6月免費遊戲

PlayStation亦已公開今個6月的Plus會員免費遊戲，分別是NBA 2K23、朱羅紀世界和Trek to Yomi，PS Plus會員可由6月6日起至7月3免費領取以上遊戲。

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6月1日新增

《汽車修理工模擬 2021》主機 / PC / 雲

《Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer》主機 / PC / 雲

《The Big Con》主機 / PC / 雲

6月6日新增

《Amnesia: The Bunker》 主機 / PC / 雲

《Hypnospace Outlaw》 主機 / PC / 雲

6月8日新增

《符文工房 4 特別版》主機 / PC / 雲

《Stacking》主機 / 雲

6月13日

《田園記》主機 / PC / 雲