Diablo 4暗黑破壞神上市懶人包 版本平台差異 預載、開Game時間｜《Diablo 4》暗黑破壞神4 D4將在6月6日推出，《香港01》科技玩物頻道將為大家整理遊戲上市資訊懶人包，從全球上線時間、版本平台差異、遊戲內容及跨平台遊玩相關等一文全整理。



《Diablo 4》暗黑破壞神4玩什麼？

《Diablo 4》暗黑破壞神4是一款動作角色扮演遊戲，劇情接續在Diablo 3的50年後，玩家將要對抗原本被放逐、但卻又被人召喚回到聖休亞瑞的「墨菲斯托之女 - 莉莉絲」。Diablo可說是「砍殺刷寶遊戲」的始祖，除了主線遊戲劇情之外，玩家亦在遊戲中到處打怪刷寶、挑戰強大的惡魔及高難度地下獲得更好的裝備，以建立自己的角色。

Diablo 4暗黑破壞神4

👉《Diablo 4》暗黑破壞神4 評測｜畫面靚刷怪爽 營運得宜可成神作

《Diablo 4》暗黑破壞神4 各平台/版本進入遊戲時間

相信大家最關心的是什麼時候可預載和進入遊戲：任何數位版本都可在香港時間5月31日上午7時開始預先下載遊戲程式；開始遊玩時間方面，預購了數位豪華版或終極版的玩家可早幾日開始遊玩、在香港時間6月2日上午7時開Game。而標準版玩家則需要等到6月6日上午7時才能進入遊戲了。

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜10個必學進階心得技巧 武器修理方法

《Diablo 4》跨平台遊玩相關

《Diablo 4》暗黑破壞神4上市時將在PC、PS4、PS5、Xbox One及Xbox Series同步推出（不排除將來會追加更多平台）。Diablo 4將支援PC及主機全平台的跨平台連線遊戲及進度共享功能；玩家可不受平台限制暢玩，在PC版遊玩的進度可在主機繼續遊玩、反而亦然，惟不同平台的遊戲本體需分別購買。

《Diablo 4》支援跨平台遊玩

值得一提是《Diablo 4》的家用機版本支援單機多人合作模式，玩家可以邀請最多3位朋友在同一個螢幕上一齊打怪刷寶；加入合作遊戲的玩家只需將Battle.net帳號與遊戲主機帳號連結即可。

👉FFXVI Diablo 4 Street Fighter 6｜2023年6~7月必玩遊戲時間表

各版本內容差異

最主要的分別就是進入遊戲的時候，豪華版及終極版可以早幾日進入遊戲，另可獲得一隻額外坐騎，以及解鎖戰鬥通行證。

Diablo 4暗黑破壞神4 各版本內容差異

職業及遊戲內容相關

遊戲在上市時將有5個職業，分別為野蠻人、死靈法師、魔法師、俠盜及德魯伊。而每個職業都有多種玩法及流派，顛峰系統及雕紋讓玩家在技能樹外進一步客製化自己的角色，打造出獨一無二的配置。

Diablo 4在上市時將有5個職業

遊戲首次採用開放世界地圖，在世界各處分布著隨機事件、世界boss和城下城；而地下城則沿用系統傳統的隨機生成地圖。玩家可通過使用惡夢徽記使地下城變成惡夢地城，帶來更困難的目標及挑戰；另外還有PvP專用區域「憎恨之原」等其他豐富內容。

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜四件必拎超強神裝 七寶匕首 海利亞盾

戰鬥通行證相關

《暗黑破壞神4》為永續服務遊戲，在發行之後會亦會持續更新，預期每三個月釋出一次的大型季度更新。另外遊戲亦有戰鬥通行證系統，戰鬥通行證分成免費和付級的高級版本；免費版除了有坐騎之外，亦可獲得「悶燒餘燼」，用以該賽季的祝福，例如經驗值或金幣加成等。這些賽季只持續到該賽季結束為止，而悶燒餘燼亦僅於免費戰鬥通行證中出現，換言之玩家不能課金購買更多悶燒餘燼啟動更多祝福，無法「pay2win」。

高級通行證則提供有更多外觀裝備、表情動作及高級貨幣「白金幣」，用來在商城購買其他外觀道具。暴雪也表明商城只會販售不影響遊戲平衡的造型及坐騎等外觀物品，目前可放心不會出現「課長玩晒」的情況。

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜全鳥望台位置一覽 解放謎題解法教學

PC版硬件需求

《暗黑破壞神4》雖然是現化新遊玩，但如果以最低畫面來遊玩的話，對硬體的要體是相當低。官方提供了如果以最低的720p、30fps遊玩的話，只需i5-2500及Nvidia 660顯示卡就能做到。若以1080p畫質、高階圖像設定及60FPS遊玩，則需要i7-8700K及Nvidia 2060或以上的顯示卡。

若是要以最高的4K解像度、最高畫質下以60FPS遊玩，則需要Nvidia 3080或以上的顯示卡，以及i7-8700K以上的CPU。另外是不論哪個階級，玩家都需要準備約90GB的硬碟空間來安裝遊戲。各階級需求的詳細硬件配置可按圖放大：