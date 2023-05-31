《Diablo 4》暗黑破壞神4 早期評測 畫面靚刷怪爽 營運得宜可成神作｜2023年有許多大作遊戲推出，繼稍早前的《薩爾達傳說 王國之淚》之後，來到6月將有多款大作接連推出，首先打頭陣的就有《Diablo 4》暗黑破壞神4。《香港01》科技玩物頻道獲邀請優先試玩遊戲完整版本，以下為遊戲評測。



《Diablo 4》畫面、音效俱出色 戰鬥體驗良好

以Diablo類遊戲而言《Diablo 4》的畫面是相當精美：地圖沒有偷懶每個地方都有著細緻的材質；敵我雙方的技能效果也十分美觀。不過以記者個人來看，感覺遊戲整體色調有些偏灰，如果能提高一些對比度、鮮艷度大概會看得再舒服一點。

所有場景的材質都非常細緻

遊戲戰鬥的手感亦十分出色，在優秀音效配合之下即使是Diablo這類不停spam技的遊戲仍然有著良好的手感和返饋（像是遊俠普攻射箭都很舒爽）。一大改動是增加了「衝刺」Dash，可以快速移動一段距離，閃避期間無敵但有數秒的冷卻時間；Dash可用來閃過敵人的範圍攻擊，也可以直接穿過敵人以突破包圍。在遊戲早期（尤其是打Boss的時候）玩家需要主動躲避敵方攻擊，令遊戲的動作成份比當年《Diablo 2》重得多。

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技能系統豐富 流派玩法多自由度高

《Diablo 4》在上市之時將會有5個職業，分別是野蠻人、法師、死靈法師、遊俠和德魯伊。雖然職業只得5個看起來比較少，但是每個職業都有許多不同流派玩法，例如遊俠就有近戰、弓箭和陷阱等多個流派，每個職業都有豐富的可能性讓你好探索。

Diablo 4職業

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技能樹系統亦和《Diablo 2》完全不同，並沒有所謂前置技能（例如在Diablo 2中，必須要先點火彈才能點火球術）；而是只要在較低階累計投資足夠技能點之後，便可開放新一階級的技能。而玩家並不需要每個階級的技能都點，例如玩家可在第一階的技能累計點出足夠點數，來跳過二階或三階直出四階技能。豐富的技能樹再加上由角色15級開放的專精系統，配搭出無限可能。

豐富的技能樹加上角色15級開放的專精系統，配搭出無限可能。

到等級高了之後更會開放Paragon系統，繼續深化角色技能組及強度。記者非常欣賞的地方是只需要少許金幣就能將技能完全重置，不像在Diablo 2時點錯一點技能想洗點要收集各種道具相當麻煩；既可以更自由地嘗試不同配置組合，也能因應打到裝備隨時轉技轉流派。

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Paragon board

手掣操作極爽 建議PC版都用手掣玩

《Diablo 4》除了PC外亦會登陸家用主機（PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series），遊戲亦支援手掣操作。記者個人非常喜歡在《Diablo 4》中使用手掣的體驗：傳統玩Diablo要用滑鼠兼顧移動和出技，而Diablo類遊戲中又經常要長期大量施放技能，用手掣玩起來就沒那麼累。也因為今集增加了dash的關係，用手掣操作閃避亦是十分靈活。

操作便利的同時自動鎖定的功能也做得十分好，破壞場景物品、施法位置以及拾取物品等等都能準確地選到想要的位置，相當舒適。記者十分建議即使是電腦版上也用手掣來玩：因為在電腦版中接駁手制的時候也仍然可使用鍵盤及滑鼠，平時野外戰鬥用手掣、在城中執道具買賣物品時則用回滑鼠，既方便又舒適。

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多種人性化設計 方便同時也少了點情懷

和以前的Diablo遊戲相比Diablo 4加入了許多人性化的現化設計；例如裝備不再需要鑑定了（畢竟凱恩在3代已經...），亦不再分格數大小（即不再是雙手武器佔8格、戒指佔1格等），全部物品都佔同樣背包空間。回城也不需要回城捲軸了，也不需要先回城再傳送去其他地方，而是可以隨時打開地圖傳送去任意一個已啟動的傳送陣了。

可能會有老玩家覺得這樣沒有了舊時情懷，但實在是方便太多了；始終時代已經不同了，就在緬懷過去的同時享受現代的方便吧。

另外生命藥水亦不再是佔用背包空間的道具，而是變成了「元素瓶」形式，身上會有數個充能；擊殺怪物或破壞場景物品時有機會掉落充能讓玩家撿拾，而當然也不再需要在腰帶中放藥水了。MP/能量的機制也改變了，沒有了MP藥水，相對地MP的消耗和回復也變得非常快，早期放個三四招就用光MP/能量，但是幾秒後MP就會回滿，不像《Diablo 2》時那樣狂喝藍水狂放技能，而是需要一波一波地施放技能。

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過場動畫即時演算 可以自己造型入鏡但畫面顯粗疏

《Diablo 4》第一次公開時的CG動畫短片《By Three They Come》製作質素極高令人驚艷，不過可惜的是實際遊戲中過場動畫基本上全為即時演算動畫。好處是玩家可以用自己的造型出鏡，但坦白說遊戲現時的即時過場動畫給人一些粗疏的感覺，尤其莉莉絲的模組不算太漂亮，不知道是不是記者未有以最高畫質遊玩的關係。

當然大家都知道Blizzard的CG動畫都是傾力製作，一條數分鐘的影片可能需要花1年以上，因此想要遊戲中全部過場動畫都有《By Three They Come》級數的是並不現實；不過記者也認為遊戲現時的過場動畫表現還有提升的空間。

但另一方面，記者欣賞遊戲有著完整的幻化（塑型）系統，所有裝備只要取得後分解一次，即可在衣櫃（Wardrobe）中解鎖幻化塑型；玩家可隨時在衣櫃中更換造型，對喜歡襯衫的時裝玩家是一大福音。

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內容量豐富 但有少許卡頓問題

《Diablo》系列向來以襟玩見稱，刷裝、打天梯可以玩到地老天荒；而來到《Diablo 4》的內容量則是更為豐富；單是ACT I就算直衝主線都要三四個小時，另外還有海量支線任務、探索、地圖事件及世界王以及成就等等；雖然記者自己在搶先試玩的期間尚未打通整個遊戲，但相信遊戲的內容量不成問題，想要一款可以燒時間的遊戲的話《Diablo 4》是理想之選。

不過在這裡也提提記者遊玩的遊戲版本中有少許卡頓問題，遊玩期間在大世界地圖行走時偶然會嚴重卡頓、像是，只不知道是硬件效能問題還是連線品質不佳所致；但整體而言不太影響遊戲體驗，亦相信會很快在後續更新中改善。

總結：好玩 但亦要看將來發展



在試玩期間《Diablo 4》帶給記者的遊玩體驗都相當不錯，雖然尚有一些小瑕疵，但整體而言仍是相當吸引，以至於記者都等不及想要在6月2日（豪華版可以早幾日開始玩）開新人物衝等衝進度了。如果你已經忙完王國之淚，又並非格鬥遊戲玩家不打算入坑街霸6的話，Diablo 4就是今期必玩之選了。

