Diablo 4 暗黑破壞神4攻略 全地圖傳送點/莉莉絲祭壇位置一覽｜6月份大作遊戲之一《Diablo 4》暗黑破壞神4將於明天正式推出，雖然預購了豪華版的玩家這幾天已經在瘋狂推進度，不過相信更多人會是明天開始才開加入的普通版大部隊，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲全地圖傳送點/莉莉絲祭壇位置一覽。



全地圖傳送點/莉莉絲祭壇位置一覽 永久提升全能力

莉莉絲祭壇是《Diablo 4》中的收集元素之一，這些祭壇都是一個發光的雕像，一般分布在世界地圖的角落較難發現處。點擊莉莉絲祭壇互動即可收集，然後玩家將可獲得對帳號內所有角色適用的永久能力提升效果，一般都是+2力量/敏捷/智力/體力，另外也會有+5低語古幣上限或+1巔峰點數。另外是每找到一個莉莉絲祭壇也會令你在該地區的聲望+10。

而傳送點就自不用說了，傳送點開得越多自然越方便，在找莉莉絲祭壇期間可順便開通。

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按圖放大Diablo 4 暗黑破壞神4全地圖傳送點/莉莉絲祭壇位置一覽：



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