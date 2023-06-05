Diablo 4 暗黑破壞神4攻略 5大最強職業選擇心得 玩法特色介紹｜6月份大作遊戲之一《Diablo 4》暗黑破壞神4將於明天正式推出，雖然預購了豪華版的玩家這幾天已經在瘋狂推進度，不過相信更多人會是明天開始才開加入的普通版大部隊，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲5大職業玩法及特色介紹，方便新玩家選擇職業。



邊個職業最勁：5個都勁 但可能有分早熟或晚成

《Diablo 4》暗黑破壞神4在推出的時點將有5個職業，分別是野蠻人、死靈法師、魔法師、俠盜以及德魯伊，可自由選擇男性或女性外型。玩家在同一個帳號中可創立10個角色，換言之玩家可以每個職業都分別創立男女版本，或是預留一些空間以備將來新職業推出。

可能不少玩家都比較關心自己職業的強度方面：在遊戲中每個職業都有多於一款流派，如果不限定流派的話，每個職業都有強力的流派選擇，有足夠強度成型之後單刷地城洗boss刷裝無壓力。而在遊戲中玩家可隨時花費金幣重新分配技能點數，換言之就算刷出不符自己現時派流的強力裝備，也可以隨時洗點「轉build」；因此玩家不用太擔心職業強度問題，選自己喜歡的職業就可以了。

《Diablo 4》暗黑破壞神4的5個職業

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但如果一定要玩某個特定流派不可的話，就不排除有機會出現該流派比較弱勢，或者根本沒有足夠的裝備/配套來支持、暫時很難玩的情況。另外是一些職業/流派可能會屬於晚成型，需要lv、裝備等支撐後才會強起來，這些晚成的流派在早期可能會過得比較辛苦，如果想玩這些流派就要有心理準備。

最後引用一句機迷老生常談「強度是一時、帥是一輩子」，今天可能有什麼秒天秒地的超強流派，說不定改版之後就被削弱至成地底泥；因此打機最好就是選符合自己口味的職業和玩法。

五大職業介紹：

野蠻人 - 早期脆弱 後期無敵

野蠻人是近戰專精的角色，使用多把武器來戰鬥，能以各種武器使用多彩的近戰攻擊；另外也有一定的控場以及戰吼等團體增益技能。傳統中Diablo的野蠻人都是後期超強的角色，成型後不論PVE還是PVP都有超強表現。

Diablo 4 暗黑破壞神4野蠻人

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但相對地野蠻人也是最難育成的角色，其強度極度依賴裝備及雕紋；早期沒有裝備和等級的野蠻人傷害和防禦都不高，又必須要接近攻擊敵人常常被圍攻，不論刷小怪還是打精英敵人都比其他角色吃力；很可能是別人單輕鬆單刷的地下城或精英怪，野蠻人則可能是千辛萬苦、扭盡六壬都未必攪得掂，早期遊戲體驗遠差於其他職業。

因此由以前玩《Diablo 2》到現在《Diablo 4》都不太建議用野蠻人來開荒；但如果能撐過開荒期，或是已經養好了一隻角色再練第二隻/有朋友陪練的話，野繼人絕對會是強勁的選擇。

死靈法師 - 安全易上手

死靈法師是Diablo系列中人氣相當高的一個職業，尤其是其職業特色操控屍體、死靈等十分配合Diablo的邪典風格。死靈法師的技能基本都和屍體有關，玩家可將敵人的屍體復生成為自己作戰的骷髏，另外自身也能使用骨矛、屍體爆炸等攻擊法術。

Diablo 4 暗黑破壞神4死靈法師

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《Diablo 4》中的死靈法師的一大優點是容易上手，本身有多種遠程攻擊之外，不輸出還是仇恨都可以交由召喚出來的骷髏代勞，小兵還可以幫玩家吸引仇恨和以身體物理阻擋敵人接近，大為保證本體的安全。不過缺點是整體輸出比其他職業稍遜，而且到後期可能會有敵人太強而令召出來的小兵很快就被打倒的問題。死靈法師未必是後期最強職業，但開荒的話亦是十分推薦。

魔法師 - 暴雪親生仔

有玩開暴雪遊戲的玩家都會知道法師就是暴雪的親生仔，在暴雪各個遊戲、各個版本中的法師就算不是環境最強，也肯定不會弱到哪裡去；因此如果沒什麼口味偏好或是不知道選什麼好的話，選法師就沒錯了。

Diablo 4 暗黑破壞神4魔法師

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Diablo 4中的法師可使用火焰、寒冰及雷電三種屬性的法術，另外也有護盾、傳送等輔助技能。各種強大的法術可遠距離大範圍轟炸敵人，同時傳送術也提供了出色的機動力：相信有玩過Diablo 2時都會記得法師的無限傳送，用來跑圖刷寶極之方便。來到Diablo 4雖然因為法力系統的改動而無法再無限傳送，但仍然不改法師機動力之強；可以說法師就是一台強大無比的「人形自走炮」。

弱點是極度依賴法力，早期裝備／技能不夠法力回復量跟不上時，會出現空窗期較多、需要打帶跑等法力回復的情況；以及防禦能力低被精英怪摸幾下就會死掉。但仍然不改其優秀的開荒及綜合性能，不論前中後期都表現出色，沒有特別偏好的你選法師就沒錯了。

俠盜 - 超高傷害的玻璃大炮

俠盜（Rouge）也就是Diablo 2中的羅格，使用弓箭和雙劍作戰，遠近階能的一個職業；技能主要為各種箭術、雙刀攻擊以及陷阱等，另外也有位移和隱形等戰術技能。

Diablo 4 暗黑破壞神4 俠盜

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俠盜的特點是擁有極強大的火力，視乎配置不論對單還是對群都能打出全遊戲最頂尖的輸出，而且流派豐富例如範圍攻擊有強勁的貫穿射擊、暗影灌注及死亡陷阱等，單體則有連續射擊及各種對單的割喉技能。當技能和裝備配合得宜之下，俠盜能打出全職業中最高的爆發輸出；如果追求極限輸出的話俠盜就是你的不二之選。

俠盜的缺點則是生存能力很低，雖然有少量護身及吸血等持續戰鬥技能，但仍然是極之脆皮的「玻璃大炮」，由遊戲中期開始已很容易被秒殺。而且一些流派（如陷阱流等）對技能施放的順序也有要求，一旦放錯招就要等CD好才能重新輸出，使得俠盜對玩家操作及對敵人攻擊招式的熟悉程度有一定要求。但如果操作方面不構成問題的話，俠盜是由開荒到中後期都十分強力的選擇。

德魯伊 - 大器晚成

德魯伊也是暴雪遊戲系列中的常見的老牌職業，特點是可使用能操縱閃電、風暴等自然現像的法術，又或是能變身成熊、狼等不同動物獲得不同的能力，也可召喚出動物伙伴一同戰鬥。

目前而言Diablo 4中的德魯伊屬於早期較為弱勢的職業，雖然有坦度高不易死的優點，但傷害就比其他職業低，別人30秒就打完的精英怪，德魯伊可能要磨一兩分鐘才殺得到。但到後期成型後的德魯伊就是全遊戲最強的存在之一，一些已被開發的流派如「粉碎熊德」、「風暴狼德」等在後期都有全遊戲最頂尖的強度。但始終成型慢的關係，想玩德魯伊的話就需要有早期要捱一段較長時間的心理準備。

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