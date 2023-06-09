AI尹光「翻唱」姜濤、楊千嬅名曲網上爆紅 網民：唱得好過原版｜近年AI技術急速發展和普及，除了AI繪圖（midjourney、stable diffusion等）、AI對話（chatGPT）之外，最近也開始流行AI聲音合成，以AI分析一個人的聲線之後，就能生成出模仿該人物的聲線的說話，甚至用來唱歌都可以。最近就有人做出「AI尹光」，以AI模仿尹光的聲音翻唱其他歌手的歌曲，在網上頓時爆紅。



AI尹光翻唱他人名曲 還原度、像真度極高網民為之驚訝

近日在YouTube上出現多條以AI學習本地著名歌手「尹光」的聲線之後，用AI生成人聲「翻唱」其他歌曲的「AI Cover」影片，YouTube頻道「VirtualTours」就上傳了近10條尹光的「AI Cover」影片，都是「翻唱」其他歌手歌曲的影片，歌曲包括林家謙的《一人之境》及側田的《Kong》等。由於AI生成人聲的像真度很高，不單聲線連語氣及發聲特徵都能在一定程度上模仿，連登討論區中亦有網民開帖討論。

https://lihkg.com/thread/3411461

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另一YouTube頻道「WanKwongAi」目前有3條影片，分別有姜濤的「Dear My Friend」及楊千嬅的「可惜我是水瓶座」。而AI尹光不單會唱粵語流行曲，就連日文歌也難不倒AI尹光，最近AI尹光頻道就上傳了由AI尹光「翻唱」近期爆紅的、由YOASOBI原唱的《我推的孩子》主題曲《アイドル》；AI尹光唱起日文來有模有樣，加上截錄了其演唱會表演片段，令人不禁想「這個可以有」。

https://www.youtube.com/watch?v=zQwrg7kWbIQ

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AI翻唱歌曲其實已在YouTube上流行一段時間，之前在外國就已有AI奧巴馬、AI特朗普和AI和AI拜登等，一般都是翻唱經典流行曲或是用來拍攪笑對話短片。另外也有「AI Rick Ashley」，以唱出經典網路迷因歌曲《Never Gonna Give You Up》的Rick Ashley聲線翻唱出其他歌手以至語言的歌曲，如山下達郎的《Ride On Time》等。

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