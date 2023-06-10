Diablo 4 暗黑破壞神4攻略 主線爆機後必做5件事 為更高難度準備｜6月份大作遊戲之一《Diablo 4》暗黑破壞神4正式推出，相信不少玩家也開始陸續爆機完成主線劇情；然而Diablo系列遊戲向來「爆機只是開始」，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲主線爆機後必做5件事，方便玩家著手準備挑戰更高難度。



1. 升上50級

如果玩家是直衝主線的話，一般到爆機時可能只有43~44級左右，這時建議首要任務是刷上50級；因為到50級會開啟巔峰系統，巔峰系統配上雕紋會令角色能力以倍數成長，未到50級之前想要挑戰惡夢難度（世界等級3）是極之困難，所以最重要還是升等。當然玩家不用特意刷怪升，而是可在達成其他必做事項期間順便達成。

一個雕紋就20%傷害，巔峰就是這麼強

2. 全地圖聲望

在主線爆機之後建議回頭去做各地圖的聲望，最好是全部都做到滿級（5級）。除了可獲得技能點和藥水使用次數之外，最重要是每地區的最後一級聲望可獲得4點巔峰點數；剛才已提過巔峰等級的提升是極大，有了20點巔峰點數之後可說是世界從此不一樣。

可積極完成各地的支線任務，升等同時升聲望，一般而言會比刷怪刷地城升得更快。

另外也建議一口氣將整個地圖的所有莉莉絲祭壇收集一次，因為收集莉莉絲祭壇能提升全能力，而巔峰系統中的許多強力節點都需要玩家的屬性達一定門檻才能啟動效果（如第一個巔峰版塊的要求是170）；在剛上50級又沒有找莉莉絲祭壇加屬性值的話基本上是達不到門檻的。這些節點能否啟動對戰力影響極大，所以找齊莉莉絲祭壇是十分有需要。

總共有百多個莉莉絲祭壇，全部找完差不多可合共提升各能力300點。

4. 開放惡夢難度

當玩家，便可去開放惡夢難度（世界等級3）；很大程度上惡夢難度才是遊戲的開始，在惡夢難度中殺敵獲得的經驗會提升100%，不上世界等級3的話在50級之後是極難升級。另外在惡夢難度中可獲得神聖裝備，能力比世界等級2中掉落的裝備高出一大截。

最重要的是在惡夢難度中可以挑戰惡夢地城，通關惡夢地城之後能獲得提升雕紋等級的經驗；雕紋可說是角色後期最重要的育成元素之一，刷惡夢地城是玩家後期的主要活動。因此越快開放惡夢難度，就能越快向後期進發。

惡夢難度

4. 低語古樹

當玩家主線爆機及開放世界等級3（惡夢難度）後就會開放新系統「低語古樹」（會自動獲得任務，完成後即可開放）。低語古樹可視為Diablo 4中的「每日任務」，在限時內於指定地區完成任務後即可累積低語古樹進度，每累積到一定程度即可獲得報酬，包括經驗值和裝備等。而低語古樹給出的裝備最少會有1~2件為當前難度的裝備，即在世界難度3中可開出神聖裝備，可補底獲得裝備同時又能挑選打小怪的任務避免打精英怪，對於剛升上世界3正在開荒的玩家來說是極大助力。

5. 地獄狂潮 & keep住打世界王

開放惡夢難度之後還會開放另一個新系統「地獄狂潮」，地獄狂潮出現的地區會在地圖上顯示為紅色；打倒該地區的敵人可拾得「崎形變焰」，收集一定數量的崎形變焰之後可用來打開地獄狂潮地區內的「苦痛贈禮寶箱」，是安定獲得高等級裝備的途徑之一。

不過注意在地獄狂潮中死亡的話，會失去身上一半的「崎形變焰」；因此最重要就是別死。如果自己一個打不過，可積極考慮找朋友或是街客組隊刷怪。而除了地獄狂潮之外世界Boss也是一見到就要去打，通常都能提升目前的裝備。

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