Brown Dust 2棕色塵埃2新手攻略 必練角色 課金推薦 開服兌換碼｜人氣手機遊戲《Brown Dust》棕色塵埃的續作《Brown Dust 2》中文版已正式Android / iOS雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，包括新手必知心得及商城課金推薦等。



新手開荒必知4件事 - 新手通行證

新手最重要做的一件事就是跟著「新手通行證」來完成每日的目標；除了可獲得鑽石及大量資源外，最重要是可獲得「招募券」：雖然給的招募券主要都是三星的，但可以商店以10:1的比例換成4星招募券，而4星招募券又可以10:1的比例換成5星招募券；持續累積的話就可以獲得5星招募券，在酒館招募心儀的5星角色。不過早期的酒館可能只得3或4星角色（也沒有特意招募的必要了），要到一定主線進度之後才會開始有5星角色可招募。

新手通行證

關於遊戲刷首抽方法請見另文攻略：



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善用料理

《Brown Dust 2》中角色在戰鬥中受到的傷害不會自動回復；而在旅館休息回復HP是非常貴，加上在野外地區進行劇情時要折返旅館也不方便，因此就需要用到料理。只要擁有食譜及對應的食材，即可用具有料理技能的角色來製作料理。

另外一個小技巧是如果感覺戰鬥會失敗，可以關閉遊戲重啟，便會回到開始戰鬥前的位置。

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善用探索功能

在《Brown Dust 2》的地圖中（尤其是城鎮及旅館內）往往都收藏有各種隱藏物品，這些隱藏物並沒有明顯的提示，當然玩家可以逐尺逐吋仔細檢查每一個位置，但更方便的方法是運用具有「探索」能力的角色。使用探索之後能將一定範圍內的隱藏物品以高亮標示出來，而隱藏物品往往都是較貴重的物品，像是食譜甚至鑽石等，不拿白不拿。

不要只用5星角色

雖然5星角色的上限固然是最高，但在遊戲早中期，低星角色如4星甚至3星往往會比5星更強；因為《Brown Dust 2》的角色強度直接和角色的服裝數量和突破次數掛鉤；早期只得1件服裝的+0五星角色，戰力往往比不上隨便都突滿的3星角色。

三星角色配合得宜的話可以越許多級刷高難素材關

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商城課金推薦：

《Brown Dust 2》的商城十分簡潔，沒有各種花多眼亂的禮包，只有直接買石（首先有雙倍）、月卡和季節通行證。月卡分大小兩種，小月卡58元，全部領完獲得2300鑽石亦即11.5抽，還原率尚可但不算超級抵。大月卡則是328元，全部領完獲得13800石即69抽，還原率比小月卡略高一點，當然比正價石便宜很多。

如果捨得每個月花數百元玩手遊的話，可以考慮大小月卡全買；買大月卡時獲得的3000石可用來投資在每日一次90付費鑽石抽，主要不是想靠1抽出貨，而是用來堆大補底（200抽自選當期pickup）。

戰鬥（季節）通行證則不是以月而是以星期為單位，高級版需要1000鑽石；由於高級版可獲得5星招募券，如果是會比較高強度地玩、能打完整個通行證的話十分建議購買。

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開服兌換碼使用教學

Android版玩家可在遊戲主畫面底部選「其他」再選「登錄優惠券」，然後輸入序號即可獲得獎勵；而iOS / iPad版玩家就只能經官網輸入序號了，網址為：https://redeem.bd2.pmang.cloud/bd2/index.html?lang=cn-TW

去官網輸入兌換碼

現時開服可用的兌換碼只有一個：

BD2OPEN



可以換到一抽。不過將來可能還會有更多兌換碼推出，到時就記得再兌換了。