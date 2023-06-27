FF16 Final Fantasy XVI攻略 快刷AP方法1分鐘賺500AP 輕鬆滿技｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下介紹遊戲快速刷AP方法，1分鐘即可賺到500AP輕鬆財務自由。



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FF16 快刷AP方法 1分鐘賺500AP

在《Final Fantasy XVI》中賺能力點數（AP）並不容易，嚴格地說直到劇情最後期之前，遊戲並沒有很方便的刷AP方法；而本作要的AP用量卻相當多，後期的技能升一級可能要3000甚至5000AP，而最重要是遊戲一個成就為將所有技能升至Master級，一共需要13萬左右的AP。而如果只是直衝主線爆機的話，大概只能拿到3萬AP左右，想在一周目就將所有技能升滿的話就需要特意刷AP。以下提供遊戲快刷AP方法：

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首先玩家要先推進主線到開放新的秘密基地，並完成第二次瑪莎旅館的主線劇情；然後便可在秘密基地內的商店買到增加AP獲得量20%的飾品「戰術的報應」，然後再去適當的地方刷AP。

戰術的報應

早期：鷹鳴斷崖刷青鳥

早期想刷AP的話，和早期刷錢一樣去到「鷹鳴斷崖」去刷「青鳥」，每隻有60AP，配合提升AP的飾品就是72AP。在鷹鳴斷崖傳送點不遠處就有3隻青鳥，順路清完一波之後再傳送回起點（不需要傳去其他地區）怪物就會重生，如是者就可重覆快刷。按圖放大位置：

只是要注意當去到主線劇情「慟哭之空」後因為野外地區的怪物分布會改變，鷹鳴斷崖的青鳥會消失，早期想要刷AP就要留意主線進度。

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜必拎神裝狂戰士戒指增加金錢AP飾品

中後期：坎貝爾陷落

當玩家一直推主線直到關卡「坎貝爾陷落」後會有一個刷AP的位，方法就是打完關於頭三波敵人後離開關卡（傳送去其他地點即可），因為頭三波都是雜兵（第二波有一隻精英），用大範圍技能就可快速清場，3波合共可獲得過1100AP左右。

+ 1

但是要注意一但完成該主線關卡，這個方法便會失效，即使去秘密基地的石碑處選重新遊戲模式也只能得到很少的AP。

後期：克利庭空洞土狼

在遊戲最後期的主線任務「前往魔都之路」期間，到達「雷文維特城寨」後去「克利庭空洞」東邊刷土狼群；在帶上增加AP的飾品後刷一次可得480AP，只要帶上等爆燃能聚怪的技能或是激震、大地之怒等大範圍技能就可快速清理，熟手的話一分鐘就可刷一轉，可以刷到點滿想點的技能為止。而且這波怪清完後一般都可打到5~6個「蠻族貨幣」，即4~5000Gil，是相當好的刷怪點。按圖放大實際位置：

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直接2周目「Final Fantasy模式」賺AP

當然如果會玩2周目 / 想打白金成就的話，建議1周目不用特意刷AP、直接New Game Plus選「Final Fantasy模式」打到爆機；一來以Final Fantasy模式通關是獎杯之一，二來Final Fantasy模式中敵人給予的經驗和AP都會增多，在2周目邊打進度邊刷AP會更有效果。

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當然無論如何都想刷錢的話也有方法，以下提供Final Fantasy XVI快刷賺錢方法：



首先玩家要先推進主線到開放新的秘密基地，並完成第二次瑪莎旅館的主線劇情；然後便可在秘密基地內的商店買到增加Gil獲得量35%的飾品「黃金的契約」。

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然後其中一個賺錢方法是去打懸賞魔物；每隻都能有數千至1萬元以上的，而且可以被「黃金的契約」飾品加成，打幾隻就有數萬Gil了。

懸賞魔物是不錯的收入來源

不過懸賞魔物每隻只能打一次，如果仍然不夠錢的話，早期可到「鷹鳴斷崖」去刷「青鳥」，有高機率掉落可賣800Gil的「蠻族貨幣」。在鷹鳴斷崖傳送點不遠處就有3隻青鳥，順路清完一波之後再傳送回起點（不需要傳去其他地區）怪物就會重生，如是者就可重覆快刷。按圖放大位置：

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只是要注意當去到主線劇情「慟哭之空」後因為野外地區的怪物分布會改變，鷹鳴斷崖的青鳥會消失，早期想要刷錢就要留意主線進度。

之後的快速刷錢點要到遊戲最後期、在主線「前往魔都之路」期間到達「雷文維特城寨」，去「克利庭空洞」東邊刷土狼群；這波怪清完一般都可打到5~6個「蠻族貨幣」，亦即4~5000Gil。只要帶上等爆燃能聚怪的技能或是激震、大地之怒等大範圍技能就可快速清理，熟手的話一分鐘就可刷一轉，刷個半小時就輕鬆財務自由。而且在帶上增加AP的飾品後刷一次可得480AP，刷錢之外同時刷到AP相當和味。按圖放大實際位置：

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜陸行鳥（坐騎）取得方法跑圖更方便

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