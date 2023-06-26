FF16 Final Fantasy XVI攻略 快速刷錢賺錢方法1分鐘賺5千Gil｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下介紹遊戲快速刷錢方法，1分鐘即可賺到5000Gil輕鬆財務自由。



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FF16 快速賺錢方法 1分鐘爽賺5千Gil

在《Final Fantasy XVI》中賺錢（Gil）並不容易，嚴格地說直到劇情最後期之前，遊戲並沒有很方便的刷錢方法；但相對地本作金錢用途並不多，一般而言就算完全不刷和完全不帶增加金錢收入的飾品、只打主線任務也好，金錢也足夠應付製作裝備及購買藥物，金錢的用途主要就是購買飾品和樂譜用，而兩者也沒有成就；因此除非有收集癖，否則毋須特意刷錢，順著主線打便可。

錢最主要的用途就是購買樂譜。

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當然無論如何都想刷錢的話也有方法，以下提供Final Fantasy XVI快刷賺錢方法：



首先玩家要先推進主線到開放新的秘密基地，並完成第二次瑪莎旅館的主線劇情；然後便可在秘密基地內的商店買到增加Gil獲得量35%的飾品「黃金的契約」。

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然後其中一個賺錢方法是去打懸賞魔物；每隻都能有數千至1萬元以上的，而且可以被「黃金的契約」飾品加成，打幾隻就有數萬Gil了。

懸賞魔物是不錯的收入來源

不過懸賞魔物每隻只能打一次，如果仍然不夠錢的話，早期可到「鷹鳴斷崖」去刷「青鳥」，有高機率掉落可賣800Gil的「蠻族貨幣」。在鷹鳴斷崖傳送點不遠處就有3隻青鳥，順路清完一波之後再傳送回起點（不需要傳去其他地區）怪物就會重生，如是者就可重覆快刷。按圖放大位置：

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只是要注意當去到主線劇情「慟哭之空」後因為野外地區的怪物分布會改變，鷹鳴斷崖的青鳥會消失，早期想要刷錢就要留意主線進度。

之後的快速刷錢點要到遊戲最後期、在主線「前往魔都之路」期間到達「雷文維特城寨」，去「克利庭空洞」東邊刷土狼群；這波怪清完一般都可打到5~6個「蠻族貨幣」，亦即4~5000Gil。只要帶上等爆燃能聚怪的技能或是激震、大地之怒等大範圍技能就可快速清理，熟手的話一分鐘就可刷一轉，刷個半小時就輕鬆財務自由。而且在帶上增加AP的飾品後刷一次可得480AP，刷錢之外同時刷到AP相當和味。按圖放大實際位置：

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