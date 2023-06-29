羅剎遺物 武器選擇 強不強值不值得抽 崩壞星穹鐵道1.1角色攻略｜大人氣跨平台手機RPG遊戲《崩壞：星穹鐵道》1.1版本來到下半階段，蛋池亦更變為新的五星角色「羅剎」，《香港01》科技玩物頻道提供羅剎全攻略，包括角色強度分析值不值得抽、遺器及光錐選擇等。



羅剎角色簡介

如同之前的銀狼一樣，在《崩壞：星穹鐵道》中登場的角色大部份有來自《崩壞3rd》的對應原型角色；而羅剎的原型則是《崩壞3rd》中的大反派角色「奧托‧阿波卡利斯」。奧托在《崩壞3rd》的劇情中可說是壞事做盡，但他做這些壞事都是源於一個淒美的原因，因此奧托可說是整個系列中最令人又愛又恨的角色。關於奧托的背景如果想了解更多可直接遊玩《崩壞3rd》主線劇情或是在網上找資料補完，這裡就不作劇透。

羅剎

至於羅剎目前在《崩壞：星穹鐵道》中的戲份並不多；事實上遊戲仍然在很早期劇情量也有限沒什麼討論空間，不過羅剎身上還有不少未解開的謎團（例如他帶著的棺材裡面裝的到底是誰...），可預期之後羅剎還會再有活躍及劇情高光時刻。

👉Brown Dust 2棕色塵埃2首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦

羅剎強不強值不值得抽

現階段而言羅剎無疑是本作最強奶媽（雖然奶媽角色目前一共就3個），以強度計可說是超模級數；除非你已經有白露，又或是完全不打算挑戰深淵，又或是有男人過敏症絕對不會抽男角色的，否則都非常建議抽取羅剎，就算課金抽都值得。

羅剎蛋池

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜快速刷錢賺錢方法1分鐘賺5千Gil

羅剎的強處在於能被動補血：羅剎人在施放戰技（不論主動或被動）和大絕時均可獲得1層「白花之刻」計數，累積兩層時會清除計數並發動結界；結界發動期間己方角色攻擊結界內的敵人時即會回復HP。而除了治療外羅剎還能提供不少輔助能力，戰技補血之外能清除負面效果，大絕更能解除敵方全體1個增益，機體強度突破天際；和銀狼一樣屬於抽了一定不虧、不抽一定後悔的超強角色。

被動治療強無敵

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜快刷AP方法1分鐘賺500AP 輕鬆滿技

羅剎星魂（命之座）相關

作為奶媽羅剎的星魂提升不算很多，平民玩家建議0命即可；若然你是不抽星魂就不舒服的玩家則可以抽1命結界生效時提升全隊20%攻擊，在治療之外還能加攻。接下來的星魂都不太值得特別抽，課長的話則可考慮直接滿命，開大時敵方全體全屬抗性降低20%極之霸道；有用過銀狼便會知道減抗效果是多麼強力，令羅剎在奶媽之外同時提供超強增傷。不過還是那句平民0命已完全足夠，沒有抽星魂的需要。

+ 1

羅剎光錐相關

羅剎最好的光錐當然是專武「棺的迴響」：棺的迴響可提升攻擊力及在攻擊命中敵人時回復能量，兩者都正正是羅剎最需要的；不過豐饒現時有很多光錐可以選擇，星瓊/預算不足的玩家毋需抽取專武，只要確保羅剎的本體便可。

棺的迴響

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽

沒有/不打算抽專武的話，白露的五星光錐「時節不居」也是理想選擇；五星以外用疊影2或以上的「一場術後對話」是強力之選，其能提升能量回復效率以確保大絕及結界的運轉。若都沒有的話則可選「同一種心情」或羅剎的4星光錐「此時恰好」；再都沒有的話就隨便拿一個豐饒光錐，只是須要綁定充能套（生命的翁瓦克）及充能繩了。

羅剎遺器相關

相比光錐，羅剎的遺器相對自由，用雲無留跡的過客（治療套）4件、野穗伴行的快槍手4件或者2+2混搭都可，可以優先選擇副詞條優秀的散件。次元飾品則推薦用「太空站封印」，加攻對羅剎來說就是提升治療量；但若使用沒有回復能量效果的光錐時則需要用「生命的翁瓦克」。

治療套和快槍手是同一個副本掉落，刷到好的2+2就可以停手了，不用勉強湊4件套。

主詞條方面要視乎你的光錐來選擇：最主要的是能確保充能足夠每行動3次（1次戰技+2次普攻）後夠能量放一次大絕，來保證結界的觸發；滿足以上前提下選用治療身 + 攻擊或速度鞋 + 攻擊球 + 充能繩。

至於攻擊鞋和速度鞋如何選擇：速度未滿120時用速度鞋，速度在120以上則看自己喜好。羅剎的速度要謹慎處理，因為羅剎的結界維持2回合是按羅剎的行動回合來計算；如果羅剎自己行動太快，變相就縮短了結界的有效時間。但另一方面羅剎的被動奶（隊友血量降至50%以下時自動補血）要CD2回合同樣是按羅剎的行動回合計算，速度太慢就會減少自動回復的次數，也少了打普攻賺的戰技點。總合來說建議速度在120~125左右，能觸發太空站封印的套裝效果即可。

當然如果你習慣為奶媽配速度多打普攻賺戰技點，那就無腦速度鞋即可。若果治療壓力不大時，由於羅剎本身的奶量相當不錯，甚至可以考慮將治療身換成爆擊身提高一點輸出。副詞條方面只需要攻擊力，再接下來就是生命和防禦力來提高生存能力；另外由於羅剎被控場的話結界會消失，因此效果抗性亦是不錯。其他雙爆、效果命中等則是沒有需要。

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜必拎神裝狂戰士戒指增加金錢AP飾品

羅剎運作/組隊

作為奶媽理論上羅剎可以放進任何隊伍中（除了少數不用奶媽的隊伍如傑帕德隊等）；一般來說任何隊伍只要將原本的奶 / 輔助的位置換成羅剎即可。不過特別推薦可以試試羅剎+克拉拉的組合，因為克拉拉的反擊也能觸發羅剎結界的回血，當克拉拉有大絕時更是己方任意角色被攻擊都會反擊同時回血，將羅剎結界的運用最大化。