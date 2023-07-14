動漫電玩節2023 BANDAI新貨｜7月28號起就是一連5日ACGHK2023，記者自己最期待的就是高達模型大賽的參賽作品，還有各種特別版高達模型．Figure，馬上跟大家睇睇會場有咩買！



率先開箱！行貨版 QMSV mini系列飛翼高達盲盒

高達迷有沒有看過一套頭子大、拳頭也很大的BANDAI《QMSV mini系列》高達Q版盲盒玩具？繼獨角獸高達及自由高達系列，7月香港引入了最新的飛翼高達系列，當中有8個款式，好玩之處是同時包括2隻「飛機翼」的飛翼高達EW、6款「甩毛天使翼」的零式飛翼高達EW，另外還有2隻隱藏限定版！記者率先取得一個full box，找了高達玩具YouTuber Yuna仔一起「爆箱」，開箱前我們各自選定4盒，看看自己手氣：

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Yuna 她勁好運，第1隻就爆開了她最想要的YOZAKURA「夜櫻配色」零式！而全set 6隻基本款式最多配件，包括1對Twin Buster Rifle的「零式飛翼高達EW with Weapon」她竟然一個人搶了2隻！好在我最後用隻STARDUST 星光銀跟她交換。

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雖然我們就未能抽中透明版及金色特別版隱藏款，但這套figure size細但上色精美，最後都覺得好滿足。＄HKD 89.9／抽1隻（動漫節BANDAI 展位: C02／各大玩具店、百貨公司及玩具反斗城及TOYC玩具購物網有售）

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Yuna仔 YouTube Channel：Link

大量別色高達模型｜食玩《五星戰隊》大連王率先開售

BANDAI 收藏玩具、食玩、景品等單位齊齊參展ACGHK2023，模型方面以2款《水星的魔女》彩色透明版為首，還有MG巴巴托司及突擊高達的 「ECOPLA」環保膠料版本。但最多人想要的其實是埃及妖后卡碧尼。（展位: C02）

全13款會場發售的特別配色高達模型

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食玩SMP《五星戰隊》大連王率先開售

食玩部SHOKUGAN MODELING PROJECT《五星戰隊》大連王模型，將在會場率先開售，於會場優先購買SMP五星合體大連王超級合體機械人套裝即可獲得食玩剪鉗及SMP Logo座各一個。數量有限，售／送完即止。

食玩部SHOKUGAN MODELING PROJECT《五星戰隊》大連王模型，將在會場率先開售.

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GX-104 GaoFighGar 率先登場

Tamashii Nations 部門展出多款2023年完成品玩具，當中最吸引的就是月尾發售的超合金魂 GX-104「我王戰牙／GaoFighGar」，是在OVA《勇者王FINAL》中GGG以人類技術製成的新一代勇者王。

Tamashii Nations 部門展出超合金魂 GX-104「我王戰牙／GaoFighGar」

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BANDAI Carddass 海賊王咭牌遊戲 錦標賽2023套裝

眼鏡廠景品新品

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