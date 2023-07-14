消費券買Switch遊戲3個方法 出機都用得 eShop特價10隻抵買推薦｜2023年電子消費券第二期2000元即將於7月16日派日，消費券除了一般購物之外也可用來買Game，以下就介紹如何以消費券來購買Switch遊戲，不論數位版還是實體版都有方法買到，甚至連出Switch主機都無問題。



1. Nintendo Store / eShop買電子版 仲有特價

若要用消費券在購買Switch數位版遊戲，以Tap & Go或支付寶香港領取消費券的用家可直接以之在香港Nintendo Store付款購買；若是其他平台的消費券，則需要到7-11或是本地點商或各大遊戲商店（Game shop）購買香港任天堂的預付卡，然後再在自己的任天堂帳戶充值後在eShop購買數位版遊戲使用。

https://www.nintendo.com.hk/switch/support/eshop/compare.html

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若是想買其他地區的eShop的遊戲（如不少香港玩家都會用日本eShop購買日版遊戲），則需要去點商或Game shop購買相應地區的任天堂預付卡後充值使用才行了。

而現時香港Nintendo Store / eShop正有減價促銷活動，可趁有消費券順便買Game暑假慢慢玩。按圖放大抵買之選：

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2. 本地分銷商 / 遊戲商店購買實體版遊戲

除了買電子版之外，消費券也可以用來買Switch實體版遊戲；任天堂在香港有不少分銷商，如豐澤、Log-on、蘇寧等大型分銷商已全面接受四大平台支付，而豐澤更是連今年新加的PayMe、BoC Pay都對應，在這些地方買實體版遊戲便可以用消費券付款。

https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/govt-consumption-voucher-faq

而除了這些大型分銷商之外，消費券計劃已來到第三年之下，包括本地遊戲商店在內的大部份零售商戶都已開始陸續支援電子消費券付費，因此去本地各大Game shop買Game亦是一個方法。雖然是否接受各平台的電子消費券要視乎個別店鋪安排，但相信一般而言問題不大，一旦真的不接受大不了找另一家接受的來購買。

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3. 任天堂官方商店 買Game買機都用得

要用消費券買Switch遊戲，也可經最「正統」的方法，到任天堂官方商店「NSEW」購買。NSEW現已支援所有消費券平台，玩家可於NSEW以電子消費券購買Switch主機、遊戲或其他產品，而不收手續費。NSEW現時在香港有深水埗和K11 MUESA兩間分店，如果對使用消費券有疑品也可先致電店鋪查詢。

https://www.instagram.com/nsew_store/

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