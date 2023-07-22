Diablo 4暗黑破壞神4 惡疫魔賽季攻略 強力職業流派推薦 快速升級方法｜《暗黑破壞神4》Diablo 4的第一個賽季「惡疫魔」已於7月21日開始，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲賽季攻略，包括強力職業流派推薦及快速升級方法等。



1. 惡疫魔賽季開啟條件

玩家只要以任何角色完成遊戲的主線劇情，便可以參與新的賽季「惡疫魔」。而就算玩家不打算參加賽季，1.1版本中新增的獨特裝備和精華都已經實裝在永久服內，玩家可以試試能不能開發出新的派流玩法。

惡疫魔賽季

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而隨著賽季推出也實裝了賽季通行證，完成「賽季旅程」即可提升賽季等級，獲得造型和白金幣等獎勵。賽季Pass的內容必須以賽季角色來能完成；但從Pass內獲得的外觀造型應該在永恆服中也能使用。

惡疫魔賽季

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2. 強力職業流派推薦

最強職業/流派目前或者尚未有定論，但最不建議玩的就有一個：基本上所有玩家都一致同意法師是現時最弱勢的職業。固然不是真的完全沒法玩，但現狀而言法師的情況肯定是5個職業中最差的，因此沒有覺悟或只想輕鬆愉快遊玩的話就不要選法師了。而野蠻人也是1.1版飽受打擊的職業，除非很有愛否則建議先等專家們開荒過後再決定要不要加入。

追求強度/輕鬆遊玩的玩家建議玩死靈法師，強力的流派「骨矛法」未有太受1.1版本改動影響，因此在賽季1中也應該會十分強力。另外遊俠也是可選，貫穿射擊流未有受1.1版太大影響，加上遊俠新的暗金裝備「鷹角弓」正是強化貫穿射擊，說不定能躍升成為一線強力流派。最後德魯伊的強度也未有受太大影響，但就如同開服時德魯伊的最大缺點「晚成」，需要有指定的獨特裝備、等級、雕紋、精華等配合才能打出強度。

鷹角弓

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3. 注意BUG橫行

雖然1.1版本中修正了不少bug，但是隨著更新又帶來了不少新bug，有玩家回報指改版後坐騎經常「罷工」，上馬後無法疾跑，要下馬再上馬才能解決；更有趣是有玩家發帖指自己打到暗金裝，但整件裝備卻沒有任何效果。因此如果打算馬上開始打賽季可能要有些心理準備會「中bug」。

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=75105&snA=13898

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4. 快速升級方法

剛創好人物時不要急著打副本，因為只有1級技能點不太夠；建議去奇歐瓦夏西側野外刷事件刷到15級。15級解後去解對專精任務，解完後去然後去大乾原的據點「瑪瑙瞭望塔」刷怪（怪物最低20級，剛解完專精任不夠打時可解一解地圖事件升到20級再來）；這個據點怪物重生快經驗多，可輕鬆刷到25級，不過要注意不要完成據點任務，完成據點任務後就沒有怪了。

瑪瑙瞭望塔

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25級之後就去奇歐瓦夏的據點「科卓岡」刷怪，原理和瑪瑙瞭望塔一樣；在科卓岡可以刷到35級然後打聖光大教堂上世界3；但如果沒有信心的話，也可以在30級之後去「蜘蛛洞」目盲洞穴練等，直到40級才打聖光大教堂。

上了世界3之後先透過世界王、地圖事件、死者低語、地獄浪潮等途徑將身上裝備都換成「神聖」等級，然後就可以通過合成或死者低語任務來獲得惡夢副本徽記開始刷惡夢地城，一邊升等一邊刷裝；到這裡就算完成初步開荒了。

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