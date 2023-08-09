卡芙卡遺器光錐星魂 強不強值不值得抽 崩壞星穹鐵道1.2角色攻略｜人氣手遊《崩壞：星穹鐵道》1.2版本來到下半階段，蛋池也轉為全新5星角色「卡芙卡」，她在遊戲尚未推出之前就已經極受玩家關注，如今終於進入蛋池，《香港01》科技玩物頻道提供卡芙卡全攻略，包括角色強度分析值不值得抽、要抽幾命（星魂）、遺器及光錐選擇等。



卡芙卡 角色簡介

卡芙卡是剛剛在1.2版本中實裝的5星虛無角色；也大概是現時整個《崩壞：星穹鐵道》當中人氣和注目度最高的角色。不單因為她在遊戲到目前為止的劇情中佔很多戲份，更重要是角色設定和造型都正中許多宅宅的紅心：畢竟誰能抗拒帶著厚重神秘感、全身上下散發成熟性感魅力的大姐姐呢。再加加上知名聲優伊藤靜的傾力演出，令卡芙卡甚至在遊戲未推出之前，由該角色首次公布到遊戲封測期間就已經很受關注，在網上也有大量相關二次創作。

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卡芙卡 基本玩法

卡芙卡屬於輸出型角色，玩法圍繞「持續傷害」（Dot）和追加攻擊兩個機制；卡芙卡自己能對敵方造成大量的持續傷害，同時可以在隊友進行普通攻擊時跟隨發動追加攻擊。另外卡芙卡的特點是能夠以戰技或大絕直接觸發敵人身上的持續傷害，不用等對方的回合才「跳Dot」造成傷害，是卡芙卡得以令Dot隊成立的主要原因。

卡芙卡強嗎 值得抽嗎

卡芙卡的輸出以持續傷害為主，不過遊戲現階段以持續傷害為主的隊伍並不算非常全面，純以角色及隊伍強度論，卡芙卡並不如之前的希兒或刃強；當然仍然有足以下場和打穿深淵（忘卻之庭）的強度。而且星穹鐵道抽蛋的唯一真理就是「有愛就抽」，如果你像網上許多其他卡芙卡狂迷一樣對她的造型和設定深感入迷的話抽下去就對了。

1.2版本的卡芙卡蛋池

卡芙卡星魂（命之座）相關 要抽幾命

卡芙卡的星魂（命座）頗值得斟酌；卡芙卡的頭兩個命座提升都相當明顯，可以說2命是完全體：1命效果為自身追加攻擊命中敵人時令敵人受到持續傷害增加，2命效果直接提升全隊持續傷害25%。2命和0命卡芙卡的傷害差距相當明顯，如果有預算可以考慮2命起步，但如果不是純度很高的強度黨0命就很足夠了。

卡芙卡星魂效果：



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卡芙卡光錐相關

卡芙卡的專用光錐（專武）「只需等待」頗為強力，效果是提升傷害和速度，還可以再額外追加一個持續傷害，和卡芙卡的機制完美配合。

但「只需等待」並非必要，因為卡芙卡有很好用的4星光錐選擇，尤其是如果有滿精（疊影）的「晚安與睡顏」，其表現幾乎和精1「只需等待」相同；因此如果有滿精晚安與睡顏就完全不用抽專武了（除非你打算抽專武疊影），石頭有多可以拿去抽命座或存起來等太卜大人。

晚安與睡顏強無敵

若沒有滿精晚安與睡顏的話，次選是滿精「延長記號」；若都沒有的話精1晚安與睡顏和精1延長記號也當然可以用，但是和專武相比就會有明顯差距了。

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卡芙卡遺器相關

卡夫卡的遺器可以用「激奏雷電的樂團」 （雷套）或「流星追跡的怪盜」（怪盜）；次元飾品則用「太空封印站」、「盜賊公國塔利亞」或「停轉的薩爾索圖」。至於選什麼視乎你會用什麼輔助角色或你想不想花體力刷；但不同組合的差距也不是太大、基本都在10%以內。

建議選擇已經有副詞條優秀的組合來使用不另外花體力刷，或是去刷副產品你也會用的本：例如怪盜和物理套（街頭出身的拳王）產自同一個侵蝕隧洞，如果你順便也要刷裝給克拉拉或盧卡那就可以去刷怪盜，如果想順便刷聖騎士套給三月七就刷雷套。

主詞條方面採用攻擊身、速度鞋、雷傷球和攻擊繩。對於卡芙卡來說有效的屬性只有攻擊力和速度：攻擊力越高就代表持續傷害的威力越高，同時因為卡芙卡的戰技及大絕都可以馬上觸發持續傷害，換言之卡芙卡行動次數越多、持續傷害的觸發次數i.e.總輸出就越高。而由於持續傷害無法爆擊，因此卡芙卡完全沒有堆爆雙爆的需要（當然有也不是問題），不論主副詞條只要全力堆攻擊力和速度便可。

當然如果你並不打算組以卡芙卡為中心、主打持續傷害的隊伍，而是將其作為副C放到一般隊伍的話，就可以改回配置雙爆。

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卡芙卡組隊

卡芙卡的玩法還有待進一步開發，現時流行的基本編成為卡芙卡 + 另一持續傷害型角色 + 坦/補/輔任取2個。另一持續傷害型角色現時有桑博、希露瓦、素償和剛剛實裝的盧卡；希露瓦有高威力的Dot和強大範圍攻擊能力，桑博和盧卡則有能不破盾上Dot及能提升敵人受到傷害，三者都是有力之選。一般而言對單就選桑博或盧卡、對群就選希露瓦，或者直接選星魂較高的來用。

輔助方面首選萬用的銀狼，尤其是面對不弱雷的敵人時，銀狼的弱點附加就極為重要，畢竟破盾也是重要的附加持續傷害手段。而銀狼以外艾絲妲、停雲都是有力選擇，可按自己練度和敵方陣容編成；但注意艾絲妲如果不是滿命會令隊伍很缺戰技點，另外卡芙卡並不吃爆擊和馭空不太配。奶媽方面首選不搶戰技點的羅剎，若果沒有就隨便一位吧。